Swiss Sempurna, Spanyol Terus Melaju di UEFA Nations League!

JawaPos.com - Gregor Kobel dan Michel Aebischer kembali menjadi bagian penting dari tim Swiss saat mereka melanjutkan tren positif di UEFA Nations League.

Tim asuhan Murat Yakin meraih kemenangan 2-1 atas Slovenia dan kini memimpin Grup B1 dengan catatan sempurna setelah tiga pertandingan.

Kobel, yang menjadi andalan di bawah mistar, akhirnya kebobolan untuk pertama kalinya bersama Swiss sejak penampilan heroiknya di Piala Dunia.

Namun, gol Dan Ndoye sebelum turun minum memastikan Swiss tetap keluar sebagai pemenang.

Sementara itu, Aebischer kembali dipercaya mengisi lini tengah.

Gelandang yang baru bergabung dengan Union Berlin tersebut mempertahankan tempatnya di starting XI setelah sebelumnya tampil penuh dalam kemenangan 3-0 atas Skotlandia yang harus bermain dengan 10 orang.

Swiss kemudian melakukan pergantian pemain di menit-menit akhir dengan Fabian Rieder masuk menggantikan Ndoye, pencetak gol kemenangan mereka.

Rieder sendiri kehilangan tempat sebagai starter setelah pertandingan melawan Makedonia Utara, meski mengawali musim dengan performa yang cukup baik bersama klubnya, Augsburg.