Swiss Sempurna, Spanyol Terus Melaju di UEFA Nations League!

Timnas Swiss mengalahkan Slovenia 2-1 dan mempertahankan rekor sempurna di UEFA Nations League. (ig @gregorkobel)
JawaPos.com - Gregor Kobel dan Michel Aebischer kembali menjadi bagian penting dari tim Swiss saat mereka melanjutkan tren positif di UEFA Nations League.
Tim asuhan Murat Yakin meraih kemenangan 2-1 atas Slovenia dan kini memimpin Grup B1 dengan catatan sempurna setelah tiga pertandingan.
Kobel, yang menjadi andalan di bawah mistar, akhirnya kebobolan untuk pertama kalinya bersama Swiss sejak penampilan heroiknya di Piala Dunia.
Namun, gol Dan Ndoye sebelum turun minum memastikan Swiss tetap keluar sebagai pemenang.
Sementara itu, Aebischer kembali dipercaya mengisi lini tengah.
Gelandang yang baru bergabung dengan Union Berlin tersebut mempertahankan tempatnya di starting XI setelah sebelumnya tampil penuh dalam kemenangan 3-0 atas Skotlandia yang harus bermain dengan 10 orang.
Swiss kemudian melakukan pergantian pemain di menit-menit akhir dengan Fabian Rieder masuk menggantikan Ndoye, pencetak gol kemenangan mereka.
Rieder sendiri kehilangan tempat sebagai starter setelah pertandingan melawan Makedonia Utara, meski mengawali musim dengan performa yang cukup baik bersama klubnya, Augsburg.
Melansir Bulinews, di pertandingan lain Grup B1, Skotlandia kembali harus mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022