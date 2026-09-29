Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di UEFA Nations League: Misi Pocognoli Raih Kemenangan Perdana

Timnas Skotlandia akan menghadapi Swiss di UEFA Nations League. (Timnas Skotlandia)
JawaPos.com - Skotlandia akan menjamu Swiss pada matchday kedua Grup B1 UEFA Nations League 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Hampden Park, Glasgow, Rabu (30/9/2026) pukul 01.45 WIB.
Laga ini menjadi kesempatan penting bagi Skotlandia untuk meraih kemenangan pertamanya di bawah pelatih baru, Sebastien Pocognoli.
Sebelumnya, Skotlandia hanya mampu bermain imbang tanpa gol ketika bertandang ke markas Slovenia pada pertandingan pembuka.
Hasil tersebut membuat Skotlandia mengoleksi satu poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara Grup B1.
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Sementara itu, Swiss datang dengan modal yang jauh lebih meyakinkan setelah mengalahkan Makedonia Utara dengan skor 3-0.
Kemenangan tersebut menempatkan Swiss di puncak klasemen dengan tiga poin. Mereka juga menunjukkan ketajaman lini depan yang bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan Skotlandia.
Bagi Pocognoli, pertandingan di Hampden Park akan menjadi ujian tersendiri. Ini merupakan laga kandang pertamanya sejak dipercaya menangani Skotlandia.
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Dukungan suporter diharapkan bisa memberikan energi tambahan bagi tuan rumah untuk mendapatkan hasil maksimal.
Skotlandia sebenarnya menunjukkan sejumlah tanda positif saat menghadapi Slovenia. Mereka mampu menciptakan beberapa peluang berbahaya dan memiliki kesempatan untuk mencetak gol. Namun, penyelesaian akhir menjadi persoalan yang harus segera diperbaiki.
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