Prediksi Spanyol vs Ceko: La Roja Incar Pesta Gol dan Lanjutkan Tren Kemenangan

JawaPos.com - Spanyol akan menghadapi Ceko pada matchday ketiga Grup 3 UEFA Nations League A 2026/27. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Estadio Municipal Carlos Tartiere, Oviedo, Minggu (4/10/2026) pukul 01.45 WIB.

Laga ini mempertemukan dua tim dengan kondisi yang cukup berbeda. Spanyol datang dengan modal dua kemenangan beruntun dan berada di puncak klasemen Grup 3. Sementara itu, Ceko masih mencari poin pertamanya setelah menelan kekalahan dalam dua pertandingan awal.

Spanyol membuka perjalanan di UEFA Nations League musim ini dengan hasil mengejutkan.

La Roja berhasil mengalahkan Inggris 3-2 di Wembley pada pertandingan pertama. Mereka kemudian melanjutkan performa positif dengan menundukkan Kroasia 4-1.

Dua kemenangan tersebut membuat Spanyol mengoleksi enam poin dari dua pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente juga sedang berada dalam tren positif setelah mencatat sembilan kemenangan beruntun di berbagai kompetisi.

Produktivitas Spanyol menjadi salah satu modal penting menjelang pertandingan melawan Ceko. Dalam dua laga Nations League sejauh ini, mereka sudah mencetak tujuh gol. Permainan menyerang yang diperlihatkan La Roja juga semakin berbahaya dengan kehadiran sejumlah pemain muda berkualitas.

Salah satu nama yang paling mendapat sorotan adalah Lamine Yamal. Penyerang Barcelona tersebut tampil impresif selama jeda internasional kali ini. Yamal sudah mencetak tiga gol dan satu assist dalam dua pertandingan bersama Spanyol.

Catatan tersebut membuat Yamal kembali diperkirakan mengisi posisi starter. Kecepatan, kemampuan melewati lawan, serta kreativitasnya bisa menjadi salah satu masalah yang harus diantisipasi lini belakang Ceko.

Spanyol memang berpeluang melakukan beberapa perubahan susunan pemain setelah kemenangan atas Kroasia. Aymeric Laporte diprediksi kembali menghuni lini belakang, sedangkan Rodri dan Dani Olmo berpeluang tampil sejak menit awal.

Nico Williams dan Ferran Torres juga memiliki peluang untuk mendapatkan tempat di starting XI. Dengan kedalaman skuad yang dimiliki, Spanyol masih mempunyai banyak pilihan untuk menjaga intensitas permainan meski melakukan rotasi.