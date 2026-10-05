Timnas Ukraina vs Hungaria di UEFA Nations League: Duel Ketat, Prediksi Skor Berakhir Imbang

Ilustrasi pertandingan timnas Ukraina. (Kacper Pempel-Reuters)
JawaPos.com - Ukraina akan menghadapi Hungaria pada matchday keempat UEFA Nations League 2026/2027 Grup B2 di City Arena, Trnava, Slovakia, Selasa (6/10) pukul 01.45 WIB.
Laga timnas Ukraina vs Hungaria menjadi pertandingan penting bagi kedua tim yang sama-sama mengoleksi empat poin dari tiga pertandingan Grup B2.
Saat ini, Irlandia Utara berada di puncak klasemen dengan tujuh poin, disusul Ukraina di posisi kedua.
Sementara Hungaria berada di bawahnya dengan jumlah poin yang sama dan Georgia menjadi penghuni dasar klasemen dengan satu poin.
Tambahan tiga poin bisa membawa salah satu tim menjaga peluang untuk finis di posisi yang lebih baik pada akhir fase grup.
Absennya beberapa pemain utama menjadi tantangan timnas Ukraina.
Danylo Sikan dan Mykola Matviyenko tidak dapat bermain karena akumulasi kartu kuning.
Selain itu, Vitaliy Mykolenko masih belum tersedia karena mengalami cedera dan kondisi Bohdan Mykhaylichenko belum sepenuhnya meyakinkan.
Oleksandr Zubkov turut menjadi pemain yang kondisinya masih dipantau menjelang pertandingan.
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