UEFA Terima Sejumlah Dokumen Real Madrid dalam Kasus Dugaan Pembayaran Wasit oleh Barcelona

JawaPos.com – UEFA mengonfirmasi telah menerima sejumlah dokumen dari Real Madrid terkait penyelidikan dugaan pembayaran Barcelona kepada Jose María Enriquez Negreira, mantan wakil kepala Komite Teknis Wasit Spanyol.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (4/10), Dokumen tersebut berkaitan dengan kasus Negreira yang menyelidiki pembayaran yang diduga dilakukan Barcelona kepada Negreira selama beberapa musim.

Real Madrid sebelumnya telah mendesak UEFA untuk menyelidiki kasus tersebut dan menilai persoalan itu berkaitan dengan integritas kompetisi sepak bola.

Real Madrid menyatakan bahwa dokumen yang diserahkan kepada UEFA berisi sejumlah bukti dan informasi terkait pembayaran Barcelona kepada mantan wakil presiden Komite Teknis Wasit.

Klub asal Madrid itu menilai dugaan pembayaran tersebut merupakan persoalan serius yang berpotensi memengaruhi integritas kompetisi dan kepercayaan terhadap sistem perwasitan.

Real Madrid juga meminta UEFA melanjutkan penyelidikan secara menyeluruh dan mengambil keputusan sesuai dengan tingkat keseriusan fakta yang ditemukan.

Dalam pernyataannya, Real Madrid menegaskan akan terus bekerja sama dengan UEFA untuk mengungkap persoalan yang mereka anggap bertentangan dengan prinsip integritas, transparansi, dan permainan adil.

Klub tersebut juga menyatakan siap mengambil langkah yang berada dalam kewenangannya untuk membantu proses penyelidikan kasus Negreira.