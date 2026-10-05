Prediksi Skor Rumania vs Swedia di UEFA Nations League: Skuad Blagult Diunggulkan Menang

JawaPos.com - Rumania akan menghadapi Swedia dalam lanjutan Liga B Grup 4 UEFA Nations League 2026/2027. Skuad Blagult - julukan Timnas Swedia - diunggulkan meraih kemenangan dalam laga tersebut.

Rumania akan menjamu Swedia di Arena Nationala, Bucuresti, Selasa (6/10) pukul 01.45 WIB. Bagi tuan rumah, pertandingan ini sangat penting karena mereka memburu kemenangan perdana di UEFA Nations League musim ini.

Meski tampil di kandang sendiri, Rumania datang dengan kondisi yang mengkhawatirkan. Tiga kekalahan membuat pasukan Gheorghe Hagi menjadi juru kunci Grup 4 tanpa satu pun poin.

Kondisi tersebut semakin buruk setelah Rumania dihancurkan Polandia dengan skor 0-6 pada pertandingan terakhir. Kartu merah Radu Dragusin pada menit ke-22 membuat situasi semakin sulit hingga akhirnya Robert Lewandowski dan kolega mencetak lima gol pada babak kedua.

Kekalahan tersebut menjadi yang terbesar bagi Rumania sejak takluk 1-7 dari Swiss dalam kualifikasi Piala Eropa 1967. Selain itu, Tricolorii - julukan Timnas Rumania - hanya meraih satu kemenangan dalam tujuh pertandingan yang mereka jalani sepanjang 2026.

Meski demikian, Rumania memiliki modal berupa catatan kandang yang cukup baik. Mereka mampu memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir di kandang sehingga laga melawan Swedia diprediksi tetap berlangsung sengit.

Sementara, Swedia memiliki modal yang lebih baik. Skuad Blagult saat ini berada di puncak klasemen Grup B4 dengan keunggulan dua poin atas pesaing terdekatnya. Tim asuhan Graham Potter juga berpeluang memperbesar jarak sekaligus menjaga asa meraih promosi beruntun di UEFA Nations League.

Performa Swedia sejauh ini cukup meyakinkan. Setelah mengalahkan Rumania 2-1 pada pertemuan pertama, Viktor Gyokeres dan kolega kembali meraih kemenangan 3-1 atas Polandia sebelum bermain imbang 1-1 melawan Bosnia-Herzegovina.