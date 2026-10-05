Nico O'Reilly Tinggalkan Skuad Inggris dan Absen dalam 2 Laga UEFA Nations League

Nico O'Reilly (Bein Sports)
JawaPos.com - Nico O'Reilly dipastikan meninggalkan skuad tim nasional Inggris karena cedera dan tidak akan tampil dalam dua pertandingan UEFA Nations League berikutnya.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (4/10), bek Manchester City itu sebelumnya menjadi starter ketika Inggris menghadapi Spanyol di Stadion Wembley, tetapi kemudian absen saat tim mengalahkan Republik Ceko.
O'Reilly kini tidak akan memperkuat Inggris dalam laga tandang melawan Kroasia dan pertandingan kandang menghadapi Republik Ceko.
Federasi Sepak Bola Inggris menyatakan O'Reilly telah kembali ke Manchester City dan tidak ada pemain pengganti yang dipanggil untuk mengisi posisinya.
Pemain berusia 21 tahun itu sebelumnya memberikan assist kepada Harry Kane saat Inggris menghadapi Spanyol, meskipun kemudian terlibat dalam proses terciptanya gol Alex Baena.
Thomas Tuchel kini harus menjalani dua pertandingan berikutnya tanpa bek kiri tersebut dalam skuadnya.
O'Reilly selanjutnya akan fokus memulihkan kondisi agar dapat kembali memperkuat Manchester City setelah jeda internasional.
Manchester City dijadwalkan menghadapi Liverpool pada 11 Oktober, sehingga O'Reilly berpeluang kembali memperebutkan tempat di skuad klub apabila kondisinya memungkinkan.
Sementara itu, Inggris akan melanjutkan perjuangan di UEFA Nations League dengan menghadapi Kroasia sebelum kembali bermain di Wembley melawan Republik Ceko.
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