Prediksi Skor Rumania vs Swedia: Tuan Rumah Tertekan, Swedia Berpeluang Bawa Pulang Poin

JawaPos.com - Rumania akan menghadapi Swedia pada matchday keempat Grup B4 UEFA Nations League 2026. Laga di Arena Națională, Bucharest, digelar Selasa (6/10) dini hari WIB.

Laga Rumania vs Swedia menjadi pertandingan dengan kondisi yang cukup kontras bagi kedua tim.

Rumania masih terpuruk di dasar klasemen tanpa meraih satu pun poin dari tiga pertandingan.

Sementara itu, Swedia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengumpulkan tujuh poin dan berada di posisi teratas Grup B4.

Bagi Rumania, duel kandang ini menjadi kesempatan penting untuk bangkit sekaligus menjaga peluang mereka tetap terbuka di persaingan grup.

Namun, tugas Rumania tidak akan mudah setelah mengalami tiga kekalahan beruntun.

Kondisi tersebut tentu membuat pekerjaan Rumania semakin berat ketika harus menghadapi Swedia yang sedang berada dalam performa lebih stabil.

Swedia sejauh ini belum terkalahkan dalam tiga pertandingan Grup B4.