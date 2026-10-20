Skorsing 30 Hari dan Denda Rp 4,5 juta! FPS Resmi Sanksi Cristiano Ronaldo

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo resmi dijatuhi sanksi skorsing selama 30 hari oleh Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) pada Senin (19/10). Hukuman itu dijatuhkan setelah Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan tim nasional Portugal akibat perselisihan dengan sang pelatih Jorge Jesus.

Dewan Disiplin FPF menyatakan telah menerima dan menguatkan seluruh dakwaan terhadap penyerang berusia 41 tahun itu. Selain larangan beraktivitas selama 30 hari, Ronaldo juga diwajibkan membayar denda sebesar EUR 255 atau sekitar Rp 4,5 juta.

Perselisihan yang berujung pada sanksi itu bermula ketika Ronaldo meninggalkan markas Timnas Portugal di Kopenhagen sebelum pertandingan UEFA Nations League melawan Denmark pada 2 Oktober. Keputusan itu diambil setelah Ronaldo merasa Jorge Jesus dua kali mengingkari kesepakatan mengenai perannya di dalam tim.

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Ronaldo sebelumnya tidak dimainkan saat Portugal menghadapi Norwegia di pertemuan pertama Nations League. Situasi itu menimbulkan ketegangan antara sang pemain dan pelatih, terutama setelah Ronaldo menilai Jesus tidak menepati janjinya terkait kesempatan bermain.

Sementara itu, Jesus membantah pernah membuat kesepakatan seperti yang diklaim Ronaldo. Meskipun demikian, Jesus tetap membuka peluang bagi sang kapten untuk kembali memperkuat Portugal.

Setelah insiden itu, Ronaldo menyampaikan permintaan maaf lewat akun Instagram pribadinya karena tidak memberikan penghormatan kepada para pendukung setelah pertandingan melawan Norwegia. Ronaldo juga meminta maaf kepada rekan-rekan setimnya karena meninggalkan pemusatan latihan.

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Sementara itu, dalam pernyataan resminya yang dilansir dari Reuters, bagian nonprofesional Dewan Disiplin FPF menyatakan Ronaldo terbukti sengaja melakukan pelanggaran terhadap Pasal 160 Ayat 1 dalam peraturan disiplin federasi. Proses disipliner terhadap Ronaldo dibuka sejak 9 Oktober setelah federasi menerima laporan mengenai kejadian itu.

Namun, keputusan FPF belum menjelaskan secara terperinci mengenai pertandingan atau kegiatan apa saja yang akan terdampak oleh hukuman skorsing selama 30 hari. FPF juga belum memastikan apakah masa skorsing sementara yang sebelumnya dijalani Ronaldo akan diperhitungkan sebagai bagian dari hukuman tersebut.