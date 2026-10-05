Tottenham Terpuruk di Liga Inggris, De Zerbi Masih Dapat Dukungan

JawaPos.com – Roberto De Zerbi belum memberikan start yang diharapkan Tottenham Hotspur. Namun, manajemen klub tampaknya belum kehilangan kepercayaan terhadap pelatih asal Italia tersebut.

Tottenham secara terbuka memberikan dukungan kepada De Zerbi meski awal musim Premier League 2026/27 berjalan mengecewakan. Kepala eksekutif klub, Vinai Venkatesham, menegaskan bahwa perubahan besar yang dilakukan Tottenham pada musim panas membutuhkan waktu untuk menunjukkan hasil.

Spurs saat ini berada di dasar klasemen setelah hanya mengumpulkan dua poin dari lima pertandingan liga pertama. Situasi tersebut membuat posisi De Zerbi mulai mendapat sorotan.

Padahal, Tottenham baru saja melakukan pembangunan kembali skuad secara besar-besaran dengan menghabiskan lebih dari £380 juta untuk mendatangkan pemain baru.

Venkatesham Tetap Dukung De Zerbi Melansir CaughtOffside, menurut laporan yang beredar, Venkatesham menyampaikan dukungannya kepada De Zerbi dalam pertemuan Dewan Penasihat Penggemar Tottenham pertama musim ini.

Ia menegaskan bahwa klub masih percaya kepada De Zerbi, para pemain baru, serta proyek perubahan yang sedang dijalankan Tottenham.

Spurs mendatangkan 10 pemain baru pada musim panas, termasuk Sandro Tonali, Mateus Fernandes, dan Savio. Pada saat yang sama, sejumlah pemain berpengalaman juga meninggalkan klub.

Perombakan sebesar itu tentu membutuhkan proses adaptasi. Venkatesham mengakui bahwa para pendukung memiliki alasan untuk frustrasi melihat hasil yang didapat tim, tetapi ia menilai Tottenham telah mengalami "perubahan signifikan" di dalam maupun di luar lapangan.

Menurutnya, proses tersebut membutuhkan waktu sebelum semuanya bisa berjalan secara stabil.