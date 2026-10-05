Prediksi Susunan Pemain Indonesia vs Thailand: Ole Romeny Tanda Tanya, Baker Jadi Andalan

Selebrasi pemain Timnas Indonesia Ole Romeny saat membobol gawang Singapura pada FIFA ASEAN Cup di SUGBK, Jakarta, Jumat (25/9/2026). Timnas Indonesia menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Mitchell Baker diprediksi kembali menjadi ujung tombak, sementara kondisi Ole Romeny masih menjadi tanda tanya. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com – Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada laga final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026) malam.
Pertandingan tersebut dijadwalkan dimulai pukul 20.00 WIB. Indonesia dan Thailand sama-sama mengusung misi menjadi juara edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026.
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman diprediksi menurunkan komposisi terbaiknya untuk menghadapi Thailand. Namun, kondisi Ole Romeny menjadi salah satu perhatian utama jelang pertandingan.
Herdman diperkirakan tidak melakukan perubahan ekstrem di lini belakang. Maarten Paes kemungkinan kembali dipercaya mengawal gawang Indonesia.
Paes juga masih mencatatkan clean sheet di FIFA ASEAN Cup 2026, tepatnya ketika menghadapi Singapura dan Malaysia.
Di depannya, Elkan Baggott, Justin Hubner, dan Rizky Ridho diprediksi mengisi tiga posisi bek tengah. Trio tersebut juga menjadi andalan Herdman ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2.
Sementara itu, sektor tengah kemungkinan kembali dipercayakan kepada Calvin Verdonk, Kevin Diks, Ivar Jenner, dan Joey Pelupessy.
Keempat pemain tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan permainan Indonesia, baik ketika membangun serangan maupun saat melakukan transisi.
Perhatian kemudian tertuju ke lini depan. Mitchell Baker berpeluang kembali menjadi pilihan utama setelah tampil luar biasa ketika menghadapi Bangladesh.
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Striker berusia 19 tahun tersebut mencetak lima gol dalam kemenangan Indonesia atas Bangladesh. Torehan itu sekaligus membuat Baker memimpin daftar top skor sementara FIFA ASEAN Cup 2026.
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