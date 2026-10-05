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Antonius Oskarianto Adur
Senin, 5 Oktober 2026 | 21.55 WIB

Kevin Diks vs Nicholas Mickelson, Duel Bundesliga di Final Indonesia-Thailand FIFA ASEAN Cup 2026

Pesepak bola Timnas Indonesia Kevin Diks saat melawan Mozambik dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Final FIFA ASEAN Cup 2026 mempertemukan Indonesia dan Thailand. Menariknya, kedua tim sama-sama memiliki pemain yang berkarier di Bundesliga. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pesepak bola Timnas Indonesia Kevin Diks saat melawan Mozambik dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Final FIFA ASEAN Cup 2026 mempertemukan Indonesia dan Thailand. Menariknya, kedua tim sama-sama memiliki pemain yang berkarier di Bundesliga. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com – Duel menarik tersaji pada final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Timnas Indonesia dan Thailand di Gelora Bung Karno, Senin (5/10) pukul 20.00 WIB.

Pertandingan tersebut juga mempertemukan dua pemain yang sama-sama berkarier di Bundesliga. Indonesia memiliki Kevin Diks, sedangkan Thailand mengandalkan Nicholas Mickelson.

  1. Kevin Diks

Kapten Timnas Indonesia Kevin Diks merupakan salah satu pemain andalan Borussia Monchengladbach. Melansir Transfermarkt, Diks mulai membela klub Liga Jerman tersebut pada musim 2025/2026.

Pada musim pertamanya, Diks tampil dalam 30 pertandingan Liga Jerman. Bek Timnas Indonesia itu juga mampu mencetak lima gol.

Memasuki musim keduanya, Diks dipercaya menjadi wakil kapten Borussia Monchengladbach. Ia juga selalu menjadi starter dalam empat pertandingan, meski timnya belum meraih kemenangan.

Peran sebagai kapten juga dijalankan Diks bersama Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menggantikan Jay Idzes yang absen dan membawa skuad Garuda hingga partai final.

Diks juga sudah mencetak satu gol di FIFA ASEAN Cup 2026. Gol tersebut dicetak ketika Indonesia menghadapi Bangladesh dalam laga penentuan.

  1. Nicholas Mickelson

Thailand memiliki Nicholas Mickelson yang membela SV Elversberg sejak musim 2025/2026. Ia bahkan bermain untuk klub tersebut ketika masih berkompetisi di kasta kedua Liga Jerman atau 2. Bundesliga.

Pada musim pertamanya, Mickelson tampil dalam 26 pertandingan di 2. Bundesliga dan DFB Pokal. Bek 27 tahun itu mencetak satu gol sekaligus membantu timnya promosi ke Bundesliga.

Setelah bermain di Bundesliga, Mickelson sudah tampil dalam dua pertandingan. Namun, ia belum menjadi starter.

Editor: Hendra
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