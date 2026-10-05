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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 6 Oktober 2026 | 00.30 WIB

Saka Buka Suara Usai Cetak 2 Gol, Inggris Babat Kroasia 7-0 di Nations League

Bukayo Saka mencetak dua gol saat Inggris menghancurkan Kroasia 7-0 di UEFA Nations League. Saka menyebutnya malam luar biasa. (Dok. FIFA) - Image

Bukayo Saka mencetak dua gol saat Inggris menghancurkan Kroasia 7-0 di UEFA Nations League. Saka menyebutnya malam luar biasa. (Dok. FIFA)

JawaPos.com– Bukayo Saka menikmati salah satu malam terbaiknya bersama timnas Inggris ketika Three Lions menghancurkan Kroasia 7-0 dalam lanjutan UEFA Nations League.

Bermain di Rijeka, Inggris tampil dominan sejak menit pertama. Saka menjadi salah satu bintang utama dengan mencetak dua gol, sementara Harry Kane juga menyumbangkan dua gol.

Jude Bellingham, Anthony Gordon, dan Morgan Rogers melengkapi pesta gol Inggris.

Kemenangan tersebut menjadi bukti bagaimana Inggris mampu tampil agresif sekaligus klinis di depan gawang.

Saka Sebut Inggris Tampil Luar Biasa

Saka mencetak gol pertamanya sesaat sebelum jeda. Setelah Bellingham menerobos ke area penalti dan mengirimkan bola ke dalam kotak, Saka berada di posisi yang tepat untuk menyelesaikan peluang tersebut.

Ia kembali mencatatkan namanya di papan skor pada babak kedua. Saka memanfaatkan kesalahan pemain Kroasia sebelum bekerja sama dengan Kane dan mencetak gol keenam Inggris.

Melansir Just Arsenal, usai pertandingan Saka mengaku sangat menikmati kemenangan tersebut.

Berbicara kepada ITV, pemain Arsenal itu menyebutnya sebagai "malam yang luar biasa bagi kami" dan menilai Inggris mampu "menghukum mereka".

Saka juga mengaku selalu menikmati momen ketika berhasil mencetak gol untuk negaranya.

"Selalu merupakan perasaan yang menyenangkan," ujarnya dikutip dari Just Arsenal mengenai keberhasilannya mencetak dua gol untuk Inggris.

Editor: Hendra
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