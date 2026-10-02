Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Swedia di Liga Nations UEFA: Blågult Pesta Gol

JawaPos.com — Bosnia dan Herzegovina menghadapi Swedia pada matchday ketiga UEFA Nations League di Liège, Sabtu (3/10/2026) pukul 01.45 WIB, dengan posisi dua besar Grup B4 sebagai taruhannya.

Swedia datang dengan modal dua kemenangan beruntun, sedangkan Bosnia dan Herzegovina mengoleksi empat poin dari dua pertandingan setelah menang 4-2 atas Romania.

Swedia Sedang dalam Tren Positif Swedia memimpin Grup B4 setelah mengalahkan Romania 2-1 dan Poland 3-1 dalam dua pertandingan awal UEFA Nations League. Hasil tersebut memperpanjang catatan positif tim asuhan Graham Potter yang kini mulai mendapat kepercayaan lebih besar setelah membawa Blågult ke Piala Dunia.

Potter memang masih memiliki pekerjaan rumah di lini belakang karena Swedia belum sekali pun mencatat clean sheet dalam 12 pertandingan sejak dirinya menangani tim. Namun, produktivitas menjadi modal penting karena Swedia hanya gagal mencetak gol dalam satu pertandingan selama periode tersebut, yakni ketika kalah 0-3 dari France pada babak 32 besar Piala Dunia.

Viktor Gyokeres menjadi salah satu pemain yang patut mendapat perhatian Bosnia dan Herzegovina. Penyerang tersebut mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir UEFA Nations League dan memiliki motivasi tambahan setelah situasinya di Arsenal membuat dirinya harus kembali membuktikan kualitas di level internasional.

Swedia juga memiliki catatan dua kemenangan dari dua laga di kompetisi ini. Dengan lini depan yang sedang produktif, Blågult berpeluang kembali mengandalkan permainan ofensif saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.

Bosnia dan Herzegovina Tak Bisa Diremehkan Bosnia dan Herzegovina menunjukkan respons positif setelah tersingkir dari Piala Dunia pada babak 32 besar akibat kekalahan dari United States. Tim asuhan Sergej Barbarez bermain imbang tanpa gol di markas Poland sebelum mencatat kemenangan meyakinkan 4-2 ketika bertandang ke Romania.



Rangkaian tersebut memperlihatkan perkembangan Bosnia dan Herzegovina di bawah Barbarez. Mereka hanya menelan dua kekalahan dalam 14 pertandingan terakhir, termasuk pertandingan playoff Piala Dunia melawan Wales dan Italy yang berhasil dimenangkan melalui adu penalti.



Haris Tabakovic menjadi salah satu ancaman utama di lini depan Bosnia dan Herzegovina. Penyerang Red Bull Salzburg tersebut mencetak gol saat menghadapi Romania dan kini sudah mengoleksi lima gol dalam 13 penampilan bersama tim nasional.



Esmir Bajraktarevic juga layak menjadi pemain yang diperhatikan Swedia. Winger PSV Eindhoven itu menyumbangkan dua assist pada pertandingan sebelumnya dan bisa menjadi sumber kreativitas Bosnia dan Herzegovina dari sisi sayap.

Head to Head dan Prediksi Susunan Pemain Pertemuan Bosnia dan Herzegovina dan Swedia terakhir terjadi pada laga persahabatan 2010. Ketika itu, Swedia keluar sebagai pemenang dengan skor 4-2 sehingga pertemuan terbaru kedua negara kembali menghadirkan potensi pertandingan dengan banyak gol.



Barbarez diperkirakan tidak melakukan banyak perubahan setelah kemenangan 4-2 atas Romania. Zlomislic kemungkinan mengawal gawang, dengan Memic, Katic, Muharemovic dan Kolasinac membentuk lini belakang, sementara Basic serta Gigovic berada di sektor tengah.



Di lini depan, Bajraktarevic, Mahmic dan Alajbegovic dapat menopang Tabakovic. Komposisi tersebut diharapkan mampu mempertahankan produktivitas Bosnia dan Herzegovina sekaligus memberikan tekanan kepada pertahanan Swedia.



Sementara itu, Potter berpeluang mempertahankan formasi 4-4-2 yang digunakan saat mengalahkan Poland 3-1. Johansson diprediksi berada di bawah mistar, dengan Svensson, Lindelof, Starfelt dan Gudmundsson mengisi pertahanan.



Walemark, Bergvall, Ayari dan Nanasi diperkirakan menjadi empat pemain tengah yang menopang Nygren dan Gyokeres. Swedia kehilangan Emil Holm dan Alexander Isak yang telah meninggalkan skuad akibat cedera setelah pertandingan pertama melawan Romania.

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Swedia Pertandingan ini berpotensi berjalan terbuka karena kedua tim sama-sama memiliki catatan produktif dalam dua laga awal UEFA Nations League. Bosnia dan Herzegovina telah mengoleksi empat poin, sedangkan Swedia sempurna dengan enam poin dari dua pertandingan.



Bosnia dan Herzegovina juga memiliki keuntungan berupa tiga dari empat pertandingan tersisa yang dimainkan di kandang. Situasi tersebut membuat duel melawan Swedia menjadi kesempatan penting bagi tim Barbarez untuk menjaga persaingan di papan atas Grup B4.



Namun, produktivitas Swedia membuat Blågult memiliki peluang untuk kembali mencetak beberapa gol. Gyokeres juga sedang berada dalam momentum bagus setelah selalu mencetak gol dalam dua pertandingan Nations League sebelumnya.



Dengan sembilan gol yang sudah tercipta dari dua pertandingan kedua tim di kompetisi ini, duel Bosnia dan Herzegovina vs Swedia diperkirakan berlangsung menarik dan terbuka. Swedia diprediksi mampu memanfaatkan kualitas lini depannya untuk membawa pulang kemenangan sekaligus mempertahankan posisi di puncak Grup B4.



Prediksi skor: Bosnia dan Herzegovina 1-3 Swedia.