Prediksi Skor Ukraina vs Hungaria di UEFA Nations League: The Mighty Magyars Curi Kemenangan

JawaPos.com - Ukraina akan melawan Hungaria dalam lanjutan Liga B Grup 2 UEFA Nations League 2026/2027. The Mighty Magyars - julukan Timnas Hungaria - diprediksi mampu mencuri kemenangan tandang.

Ukraina bertindak sebagai tuan rumah. Mereka akan menjamu Hungaria di City Arena, Trnava, Slovakia, Selasa (6/10) dengan kick-off pukul 01.45 WIB.

Ukraina sebenarnya mengawali perjalanan di Nations League dengan hasil positif setelah mengalahkan Hungaria 1-0 pada 25 September. Danylo Sikan menjadi pahlawan kemenangan lewat gol yang dicetak sesaat sebelum babak pertama berakhir.

Namun, performa Ukraina menurun dalam dua pertandingan berikutnya. Tim asuhan Andrea Maldera itu hanya bermain imbang tanpa gol melawan Georgia sebelum dipermalukan Irlandia Utara tiga gol tanpa balas.

Rentetan hasil tersebut membuat Ukraina kehilangan empat poin dari dua pertandingan terakhir. Meski demikian, skuad berjuluk The Blue and Yellow masih berada di posisi kedua klasemen Grup 2 dan memiliki poin yang sama dengan Hungaria.

Di sisi lain, Hungaria justru menunjukkan perkembangan positif setelah kalah dari Ukraina di laga pembuka. Marco Rossi mampu membawa timnya meraih hasil imbang 0-0 kontra Irlandia Utara sebelum mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Georgia.

Milos Kerkez menjadi penentu kemenangan Hungaria atas Georgia di Puskas Arena. Bek kiri Liverpool itu mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan sekaligus menjadi gol pertama The Magyars di UEFA Nations League 2026/2027.

Hungaria juga memiliki catatan tandang yang cukup menjanjikan jelang pertandingan ini. Mereka tercatat tidak terkalahkan dalam lima laga tandang terakhir dan mampu menjaga gawangnya tetap bersih dalam dua pertandingan tandang beruntun.