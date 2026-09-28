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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 29 September 2026 | 02.50 WIB

Prediksi Irlandia Utara vs Hungaria: Tuan Rumah Percaya Diri, Hungaria Ingin Curi Kemenangan

Dominik Szoboszlai menjadi salah satu pemain penting Hungaria saat menghadapi Ukraina di Puskas Arena pada UEFA Nations League 2026/2027. (Instagram/@szoboszlaidominik) - Image

Dominik Szoboszlai menjadi salah satu pemain penting Hungaria saat menghadapi Ukraina di Puskas Arena pada UEFA Nations League 2026/2027. (Instagram/@szoboszlaidominik)

JawaPos.com - Irlandia Utara akan menjamu Hungaria pada matchday kedua UEFA Nations League 2026/27 di Windsor Park, Belfast.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi setelah mendapatkan hasil berbeda pada laga pertama.

Laga Irlandia Utara vs Hungaria dijadwalkan berlangsung Senin (28/9/2026) waktu setempat atau Selasa (29/9/2026) pukul 01.45 WIB.

Pertandingan diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama memiliki kepentingan untuk mendapatkan hasil positif.

Irlandia Utara datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan 1-0 atas Georgia pada pertandingan pembuka. Kemenangan tersebut sekaligus memberikan tiga poin penting bagi tim asuhan Michael O'Neill.

Shea Charles menjadi penentu kemenangan Irlandia Utara melalui gol pada menit ke-99. Hasil tersebut terasa semakin penting karena mereka mampu membawa pulang tiga poin dari pertandingan tandang di Tbilisi.

Selain gol Shea Charles, penjaga gawang Pierce Charles juga memiliki peran penting dalam kemenangan tersebut.

Ia berhasil menggagalkan penalti kapten Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, sehingga Irlandia Utara mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Hasil melawan Georgia juga menjadi catatan tersendiri bagi Irlandia Utara. Mereka mendapatkan kemenangan tandang pertama di UEFA Nations League sekaligus kemenangan pertama sejak promosi ke Liga B pada edisi sebelumnya.

Editor: Edi Yulianto
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