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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 25 September 2026 | 14.07 WIB

Prediksi Skor Hungaria vs Ukraina di Liga Nations UEFA: Magyarok Jungkalkan Tim Tamu di Puskás Aréna

Dominik Szoboszlai menjadi salah satu pemain penting Hungaria saat menghadapi Ukraina di Puskás Aréna pada Liga Nations UEFA 2026/2027. (Instagram @szoboszlaidominik) - Image

Dominik Szoboszlai menjadi salah satu pemain penting Hungaria saat menghadapi Ukraina di Puskás Aréna pada Liga Nations UEFA 2026/2027. (Instagram @szoboszlaidominik)

JawaPos.com — Hungaria diprediksi mengalahkan Ukraina 2-1 pada laga pembuka Liga Nations UEFA 2026/2027 di Puskás Aréna, Sabtu (26/9/2026) pukul 01. 45 WIB.

Tim asuhan Marco Rossi datang dengan modal empat pertandingan tanpa kekalahan, sementara Ukraina masih mencari konsistensi setelah menelan kekalahan 1-2 dari Denmark pada pertandingan terakhir mereka.

Hungaria dan Ukraina tergabung di Grup B2 bersama Georgia serta Irlandia Utara.

Hungaria turun ke League B setelah sebelumnya bermain di League A, sedangkan Ukraina gagal promosi ke kasta teratas usai kalah agregat 3-4 dari Belgia dalam playoff.

Bagaimana performa Hungaria jelang menghadapi Ukraina?

Hungaria sedang berada dalam periode positif setelah hanya sekali kalah dalam delapan pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Tim besutan Marco Rossi juga mencatat empat laga tanpa kekalahan, termasuk kemenangan atas Slovenia, Finlandia, dan Kazakhstan serta hasil imbang 0-0 melawan Yunani.

Modal tersebut menjadi penting setelah Hungaria mengalami kekecewaan besar karena gagal melaju ke playoff Piala Dunia setelah kalah di kandang dari Republik Irlandia.

Rossi kini memiliki kesempatan membangun kembali kepercayaan diri tim sekaligus mengawali perjalanan menuju target tampil di Piala Eropa untuk keempat kalinya secara beruntun.

Hasil imbang 2-2 di Portugal juga menjadi bukti Hungaria mampu memberikan perlawanan ketika menghadapi lawan dengan kualitas lebih tinggi.

Editor: Banu Adikara
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