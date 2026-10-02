Prediksi Skor Hungaria vs Georgia di Liga Nations UEFA: Skor Imbang Rawan Terjadi

JawaPos.com — Hungaria dan Georgia diprediksi bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Nations UEFA 2026/2027 di Puskás Aréna, Budapest, Sabtu (3/10/2026) pukul 01.45 WIB.

Kedua tim sama-sama mengoleksi satu poin dari dua pertandingan Grup 2 Liga B, sehingga duel ini menjadi kesempatan penting bagi Hungaria dan Georgia untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga peluang bersaing.

Mengapa Hungaria vs Georgia Berpotensi Berakhir Imbang? Hungaria dan Georgia datang dengan catatan identik di Liga Nations UEFA 2026/2027, yakni sama-sama mengantongi satu poin dari dua pertandingan. Kondisi tersebut membuat pertandingan di Puskás Aréna diprediksi berjalan ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan poin.

Hungaria mengawali kompetisi dengan kekalahan 0-1 dari Ukraina pada 25 September, sebelum bermain imbang 0-0 ketika bertandang menghadapi Irlandia Utara. Dua hasil tersebut membuat Marco Rossi dan anak asuhnya menempati peringkat ketiga Grup 2 Liga B.

Georgia juga belum meraih kemenangan setelah menjalani dua pertandingan. The Crusaders kalah 0-1 dari Irlandia Utara pada pertandingan pembuka, lalu bermain imbang tanpa gol ketika menghadapi Ukraina.

Pertemuan ini sekaligus menjadi momentum bagi kedua tim untuk mengakhiri tren tanpa kemenangan di Liga Nations UEFA. Dengan catatan pertahanan yang relatif solid dalam pertandingan terakhir, duel Hungaria vs Georgia berpeluang kembali menghadirkan skor rendah.

Bagaimana Rekor Hungaria dan Georgia? Hungaria memiliki rekor 10 kemenangan, delapan hasil imbang, dan 10 kekalahan dari 28 pertandingan sepanjang keikutsertaan mereka di Liga Nations UEFA. National Eleven mencetak 29 gol dan kebobolan 33 gol dalam rangkaian pertandingan tersebut.



Hungaria sebelumnya tampil di Liga A pada edisi 2022-23 dan 2024-25. Namun, degradasi pada kompetisi terakhir membuat mereka harus menjalani persaingan di Liga B pada musim 2026/2027.



Georgia juga memiliki pengalaman bermain di Liga B dalam beberapa edisi terakhir. The Crusaders pertama kali tampil di Grup D pada edisi perdana Liga Nations UEFA 2018-19 dan kemudian berhasil naik ke Liga B, sebelum kembali bertahan di level tersebut.



Dua negara ini baru bertemu dua kali dalam sejarah pertandingan yang tercatat di data tersebut. Seluruh pertemuan berlangsung pada kualifikasi Piala Dunia 2022, dengan Georgia menang 3-1 atas Hungaria pada September 2001, sedangkan Hungaria membalas melalui kemenangan 4-1 di pertandingan lainnya.

Siapa Pemain Kunci di Puskás Aréna? Hungaria akan kembali mengandalkan Daniel Lukacs sebagai ujung tombak serangan. Penyerang berusia 30 tahun tersebut sudah mencetak dua gol untuk tim nasional dan diproyeksikan kembali menjadi pemain yang bertugas mengancam pertahanan Georgia.



Dominik Szoboszlai juga menjadi salah satu nama penting dalam susunan pemain Hungaria. Gelandang Liverpool tersebut diperkirakan kembali tampil sejak menit pertama bersama kompatriotnya, Mikos Kerkez, sementara Alex Toth berpeluang mendapat kesempatan lebih besar setelah tampil impresif sebagai pemain pengganti saat melawan Irlandia Utara.



Di kubu Georgia, perhatian utama tentu mengarah kepada Khvicha Kvaratskhelia. Pemain Paris Saint-Germain itu sudah mencetak 23 gol dalam 52 penampilan bersama tim nasional Georgia dan diharapkan menjadi pembeda dalam pertandingan yang berpotensi berlangsung ketat.



Georges Mikautadze juga menjadi ancaman serius bagi lini belakang Hungaria. Penyerang tersebut memiliki catatan 23 gol untuk Georgia, sehingga duet Mikautadze dan Kvaratskhelia bisa menjadi tumpuan utama The Crusaders untuk mencuri kemenangan di Budapest.