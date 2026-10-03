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Edi Yulianto
Minggu, 4 Oktober 2026 | 02.22 WIB

Terungkap Hukuman bagi Manchester City Jika Mereka Terus Berkonflik di Liga Inggris

Manchester City menghadapi proses disipliner Premier League setelah komisi independen menyatakan klub bersalah atas pelanggaran aturan finansial selama sembilan musim. (Manchester City) - Image

Manchester City menghadapi proses disipliner Premier League setelah komisi independen menyatakan klub bersalah atas pelanggaran aturan finansial selama sembilan musim. (Manchester City)

JawaPos.com - Sanksi akhir akan dijatuhkan kepada Manchester City jika mereka terus meningkatkan konflik di Liga Inggris, dan sanksi pun terungkap.

Man City telah mengajukan "banding menyeluruh terhadap pendapat Komisi Premier League" setelah mereka dinyatakan bersalah atas semua tuduhan terkait pelanggaran serius terhadap peraturan keuangan liga.

Dalam pernyataan yang dirilis pada Jumat (3/10), pihak Man City menegaskan: "Posisi tegas klub adalah berdasarkan berbagai alasan, pendapat tersebut mengandung kesalahan materiil yang jelas—baik dari segi hukum, prinsip, maupun fakta—dan tidak dapat dipertanggungjawabkan."

“Klub tidak bersalah atas tuduhan yang dilayangkan oleh Premier League, dan terdapat rangkaian bukti komprehensif yang tak terbantahkan untuk mendukung seluruh posisi kami terkait kasus ini."

“Kami akan terus menghormati prosedur hukum yang berlaku dan, mau tidak mau, kami terbatas dalam hal apa yang dapat kami sampaikan lebih lanjut hingga seluruh proses ini rampung.”

Komisi independen menemukan Man City mengatur kontrak "palsu" dengan berbagai mitra komersial sebagai bagian dari "skema pendanaan terselubung" untuk mendongkrak pendapatan klub secara artifisial sebesar GBP 830 juta.

Menurut The Telegraph, Uni Emirat Arab (UEA) memperingatkan Perdana Menteri Inggris Andy Burnham bahwa mereka akan menarik investasi bernilai miliaran poundsterling dari Inggris sebagai tindakan balasan atas vonis bersalah terhadap Man City.

Burnham baru-baru ini memicu reaksi negatif dengan mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pemilik Man City mungkin akan menjual klub tersebut, seraya berkomentar: "Yah, saya akan sangat khawatir jika kehilangan mereka. Mereka telah menjadi mitra yang sangat besar dalam pembangunan Manchester modern. Tentu saja, dalam membangun Manchester City menjadi kekuatan global seperti sekarang ini."

"Saya tidak bisa mengintervensi proses ini lebih jauh. Tindakan itu tidaklah tepat bagi saya. Menurut saya, keliru jika langsung mengambil kesimpulan sebelum benar-benar mempelajari semua rinciannya; namun jelas proses ini masih berlangsung, dan karena Manchester City masih menyanggah tuduhan tersebut, maka menurut saya tepat jika saya tidak berkomentar lebih banyak lagi."

Editor: Edi Yulianto
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Sumber: givemesport.com
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