Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 05.07 WIB

Pep Guardiola Dukung Manchester City di Tengah Proses Banding

Pep Guardiola (Bein Sports) - Image

Pep Guardiola (Bein Sports)

JawaPos.com – Pep Guardiola menegaskan dukungannya kepada Manchester City setelah komisi independen Liga Premier menjatuhkan putusan terkait dugaan pelanggaran keuangan klub.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (2/10), Guardiola menyatakan dirinya tetap berada di pihak Manchester City dan akan terus mendukung pemilik, jajaran manajemen, pemain, staf kepelatihan, serta para pendukung klub.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Manchester City bersiap menempuh proses banding terhadap putusan yang telah ditetapkan.

Guardiola menyampaikan dukungannya melalui pesan kepada para pendukung Manchester City dan menegaskan bahwa dirinya tetap bersama klub dalam menghadapi situasi tersebut.

Guardiola juga membagikan foto bersama Ketua Manchester City Khaldoon Al Mubarak dan Kepala Eksekutif Ferran Soriano sebagai simbol dukungan terhadap klub.

Guardiola kemudian mengajak seluruh elemen Manchester City untuk menghadapi proses tersebut secara bersama-sama.

Putusan komisi independen berkaitan dengan sejumlah dugaan pelanggaran aturan keuangan Liga Premier dan UEFA yang melibatkan Manchester City selama periode penyelidikan.

Manchester City masih memiliki hak untuk mengajukan banding hingga 2 Oktober, sementara sanksi akhir belum ditetapkan dan konsekuensi olahraga maupun finansial masih bergantung pada proses selanjutnya.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rui Pinto Ungkit Lagi Ucapan Pelatih Manchester City Pep Guardiola 10 Tahun Lalu - Image
Sepak Bola Dunia

Rui Pinto Ungkit Lagi Ucapan Pelatih Manchester City Pep Guardiola 10 Tahun Lalu

Senin, 28 September 2026 | 18.08 WIB

Jose Mourinho Sindir Pep Guardiola dan Man City, Sebut Manchester United Berhak Juara Premier League - Image
Sepak Bola Dunia

Jose Mourinho Sindir Pep Guardiola dan Man City, Sebut Manchester United Berhak Juara Premier League

Minggu, 27 September 2026 | 22.49 WIB

Prediksi Manchester City vs Norwich: Maresca Berpeluang Lampaui Guardiola - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Manchester City vs Norwich: Maresca Berpeluang Lampaui Guardiola

Kamis, 17 September 2026 | 17.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
1

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

6

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

7

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

8

Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

9

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore