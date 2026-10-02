Pep Guardiola Dukung Manchester City di Tengah Proses Banding

JawaPos.com – Pep Guardiola menegaskan dukungannya kepada Manchester City setelah komisi independen Liga Premier menjatuhkan putusan terkait dugaan pelanggaran keuangan klub.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (2/10), Guardiola menyatakan dirinya tetap berada di pihak Manchester City dan akan terus mendukung pemilik, jajaran manajemen, pemain, staf kepelatihan, serta para pendukung klub.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Manchester City bersiap menempuh proses banding terhadap putusan yang telah ditetapkan.

Guardiola menyampaikan dukungannya melalui pesan kepada para pendukung Manchester City dan menegaskan bahwa dirinya tetap bersama klub dalam menghadapi situasi tersebut.

Guardiola juga membagikan foto bersama Ketua Manchester City Khaldoon Al Mubarak dan Kepala Eksekutif Ferran Soriano sebagai simbol dukungan terhadap klub.

Guardiola kemudian mengajak seluruh elemen Manchester City untuk menghadapi proses tersebut secara bersama-sama.

Putusan komisi independen berkaitan dengan sejumlah dugaan pelanggaran aturan keuangan Liga Premier dan UEFA yang melibatkan Manchester City selama periode penyelidikan.