Hormati Pep Guardiola, Jurgen Klopp Tak Terlalu Peduli dengan Vonis 114 Pelanggaran Manchester City

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JawaPos.com - Jürgen Klopp memilih untuk tidak terlalu jauh ikut berkomentar mengenai putusan Liga Premier yang menyatakan Manchester City bersalah atas 114 pelanggaran aturan keuangan.
Pelatih timnas Jerman itu mengatakan dirinya akan menunggu perkembangan proses hukum sebelum memberikan penilaian lebih jauh. Apalagi, Manchester City telah menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Kasus ini mencakup periode 2009 hingga 2018. Masa jabatan Klopp bersama Liverpool sendiri dimulai pada 2015, sehingga sebagian periode yang menjadi perhatian dalam kasus tersebut bertepatan dengan persaingan sengit antara Liverpool dan Manchester City di Liga Premier.
Melansir ESPN, Klopp tampaknya tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan.
"Saya belum terlalu memikirkannya, meskipun tentu saja saya sudah melihatnya," kata Klopp.
"Jika ada sanksi yang dijatuhkan, tentu saja saya tidak ada hubungannya dengan itu, dan itulah mengapa saya menunggu untuk melihat bagaimana perkembangannya. Tetapi ketika Anda berbicara tentang proses hukum yang telah berlangsung begitu lama sekarang, saya berasumsi akan ada banding atau semacamnya? Itu tentu akan memakan waktu lama lagi."
"Jadi saya masih jauh dari mempersiapkan diri untuk hal itu dalam bentuk apa pun dan saya tidak memiliki perasaan apa pun tentang hal itu."
City, yang memenangkan Premier League tiga kali antara 2009 dan 2018, terus membantah seluruh tuduhan dan telah menyatakan rencana untuk mengajukan banding.
Klopp Tetap Menghormati Guardiola
Meski kasus tersebut berpotensi kembali membuka perdebatan mengenai persaingan Manchester City dan Liverpool pada era Klopp, mantan pelatih Liverpool itu tidak ingin menghapus begitu saja apa yang telah terjadi di lapangan.
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