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M Shofyan Dwi Kurniawan
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 20.37 WIB

Bek Norwegia Ungkap Kondisi Erling Haaland Usai Putusan Bersalah Premier League terhadap Man City

ig @erling - Image

ig @erling

JawaPos.com - Erling Haaland tidak terlihat terganggu dengan putusan bersalah yang dijatuhkan terhadap Manchester City. Hal itu disampaikan rekan setimnya di Timnas Norwegia, Kristoffer Ajer, menjelang pertandingan Nations League melawan Wales.

Haaland akan tampil untuk pertama kalinya sejak putusan komisi independen terkait kasus Manchester City diumumkan. Dalam keputusan tersebut, City dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran aturan keuangan Premier League.

Komisi menyimpulkan bahwa Manchester City mengatur kontrak "palsu" dengan sejumlah mitra komersial untuk meningkatkan pendapatan secara artifisial. Klub juga dinyatakan mengajukan laporan keuangan yang "salah" serta "secara signifikan" melanggar batasan pengeluaran Premier League dan UEFA.

Premier League akan menentukan sanksi melalui sidang terpisah. Sementara itu, City tetap membantah tuduhan tersebut dan telah menyatakan akan mengajukan banding.

Di tengah situasi tersebut, perhatian tentu tertuju kepada Haaland. Striker Norwegia itu akan menjadi salah satu pemain utama ketika Wales menjamu Norwegia di Stadion Cardiff City.

Namun, melansir ESPN, menurut Ajer, Haaland tetap menunjukkan sikap yang sama seperti biasanya.

"Sejak saya bertemu dengannya, dia membawa banyak energi dan kegembiraan ke dalam tim," kata bek Brentford tersebut ketika ditanya mengenai sikap Haaland di skuad Norwegia setelah putusan City diumumkan.

"Itu pujian terbesar yang selalu saya berikan, dia tidak berubah sedikit pun sejak pertama kali saya bertemu dengannya, meskipun dia adalah bintang terbesar di planet ini saat ini."

"Dia persis sama seperti beberapa hari terakhir ini, dan itu bukan hal yang mengejutkan bagi saya."

Haaland Tetap Fokus Bersama Norwegia

Editor: Hanny Suwindari
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