Piers Morgan Berharap Man City Dihukum Degradasi Usai 114 Pelanggaran

JawaPos.com - Piers Morgan menjadi salah satu figur yang paling vokal menanggapi putusan terhadap Manchester City. Penyiar asal Inggris sekaligus penggemar Arsenal itu menyerukan hukuman berat untuk City setelah Komisi Independen Liga Premier menyatakan klub tersebut bersalah atas 114 dari 115 tuduhan yang diajukan.

Putusan tersebut berkaitan dengan pelanggaran aturan keuangan Liga Premier selama periode sembilan musim, termasuk tuduhan kegagalan bekerja sama dengan investigasi liga.

Salah satu konsekuensi yang kini menjadi pembahasan adalah sanksi yang akan diberikan kepada City. Komisi Independen akan menggelar proses lanjutan untuk menentukan hukuman, dengan kemungkinan sanksi mencakup denda, pengurangan poin, hingga hukuman olahraga lainnya.

Morgan sudah memiliki gambaran mengenai hukuman yang ingin dilihatnya.

Piers Morgan Serukan Degradasi

Melansir Daily Star, melalui akun X miliknya, Morgan menyerukan agar Manchester City didegradasi dan gelar juara mereka dicabut.

"RESMI: @premierleague mengkonfirmasi bahwa Manchester City adalah klub paling curang dalam sejarah sepak bola Inggris," tulisnya.

"Hukuman harus menyakitkan: Degradasi mereka, cabut gelar juara yang mereka raih secara curang + kurangi 25 poin untuk 5 musim pertama jika/ketika mereka kembali ke Liga Premier."

Usulan tersebut merupakan pandangan pribadi Morgan mengenai hukuman yang menurutnya pantas diterima City. Keputusan mengenai sanksi belum ditetapkan oleh Komisi Independen.