Micah Richards Tanggapi Putusan Bersalah Man City: Saya Merasa Sangat Hancur

JawaPos.com - Manchester City tengah menghadapi salah satu periode paling berat dalam sejarah klub setelah dinyatakan bersalah atas lebih dari 100 pelanggaran aturan finansial Premier League.

Putusan tersebut memunculkan beragam reaksi, termasuk dari mantan pemain City, Micah Richards. Eks bek timnas Inggris itu mengaku sangat terpukul setelah membaca temuan komisi independen mengenai kasus yang berlangsung selama sembilan musim.

Premier League mengonfirmasi bahwa Manchester City dinyatakan bersalah atas seluruh tuduhan terkait pelanggaran serius terhadap aturan keuangan kompetisi.

Komisi independen menemukan bahwa antara musim 2009/10 dan 2017/18, City menggunakan serangkaian kontrak dan perjanjian komersial "palsu" untuk meningkatkan pendapatan klub secara artifisial dan mengurangi biaya lebih dari £900 juta.

Laporan tersebut juga menyebut City menyembunyikan kondisi keuangan sebenarnya. Jika seluruh kesepakatan dicatat secara akurat, komisi menyatakan klub akan melanggar batas pengeluaran Premier League dan UEFA dalam jumlah yang "sangat besar".

Selain itu, City dinyatakan bersalah atas tiga dari empat dugaan pelanggaran terkait kewajiban mereka untuk bekerja sama dengan investigasi Premier League yang berlangsung selama empat tahun.

City sendiri tetap membantah melakukan kesalahan dan telah menyatakan niat untuk mengajukan banding.

Richards: Saya Merasa Sangat Hancur

Melansir TNT Sports, putusan tersebut terasa sangat personal bagi Richards. Ia merupakan produk akademi City dan menghabiskan sebagian besar kariernya bersama klub yang membesarkan namanya.