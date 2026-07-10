Micah Richards Sebut Para Pengkritik Cristiano Ronaldo Bersikap Munafik

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo harus mengakhiri impiannya mengangkat trofi Piala Dunia setelah Portugal disingkirkan Spanyol di babak 16 besar. Kekalahan dramatis itu sekaligus menjadi penampilan terakhir Ronaldo di ajang Piala Dunia.

Portugal harus mengakui keunggulan rivalnya setelah gol Mikel Merino pada masa injury time memastikan kemenangan Spanyol dan mengantar mereka ke perempat final.

Usai pertandingan, Ronaldo mengonfirmasi bahwa turnamen di Amerika Utara tersebut menjadi Piala Dunia terakhir dalam kariernya.

"Saya sedih harus pergi seperti ini, tetapi saya telah memberikan segalanya, selalu memberikan yang terbaik."

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"Saya pergi dengan hati nurani yang bersih. Ini sepak bola, ini kehidupan seorang pesepakbola. Terkadang Anda menang, terkadang Anda kalah. Anda harus terus maju."

Ronaldo juga menegaskan belum akan mengambil keputusan mengenai masa depannya dalam waktu dekat.

"Ini adalah Piala Dunia terakhir saya, tetapi untuk hal-hal lainnya: akan ada waktu untuk berpikir, untuk bersama keluarga saya, saya tidak akan membuat keputusan dalam keadaan emosi sesaat."

Sepanjang enam edisi Piala Dunia yang diikutinya, Ronaldo mengoleksi 11 gol. Sepuluh di antaranya lahir pada fase grup, sementara satu-satunya gol di fase gugur dicetak saat menghadapi Kroasia pada turnamen kali ini.