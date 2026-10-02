Zohran Mamdani Ungkap Piala Dunia 2026 Tingkatkan Ekonomi dan Ciptakan Ribuan Pekerjaan di New York

Zohran Mamdani (Instagram @zohrankmamdani)
JawaPos.com – Piala Dunia FIFA 2026 memberikan dampak ekonomi sekitar USD 2 miliar atau setara Rp35,85 triliun bagi Kota New York.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (2/10), Menurut analisis Pemerintah Kota New York yang diumumkan Wali Kota Zohran Mamdani, turnamen tersebut juga mendukung lebih dari 12.000 lapangan kerja di berbagai sektor.
Dampak tersebut terutama dirasakan sektor perhotelan, restoran, ritel, serta usaha lain yang melayani pengunjung selama turnamen berlangsung.
Selain menciptakan lapangan kerja, Piala Dunia juga meningkatkan aktivitas bisnis di berbagai wilayah New York.
Jumlah pengunjung ke bar olahraga di kota tersebut meningkat 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya selama turnamen berlangsung.
Secara keseluruhan, wilayah New York dan New Jersey mencatat dampak ekonomi sekitar USD 3,5 miliar atau setara Rp62,75 triliun dari penyelenggaraan Piala Dunia 2026.
Mamdani mengatakan manfaat ekonomi turnamen tidak hanya dirasakan di sekitar stadion, tetapi juga oleh pelaku usaha dan pekerja di berbagai wilayah kota.
Pemerintah Kota New York sebelumnya menjalankan sejumlah program, termasuk festival nonton bersama, tiket terjangkau, dan program yang mendorong pengunjung berbelanja di usaha kecil selama Piala Dunia.
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