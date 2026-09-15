Dakota Johnson dan Machine Gun Kelly Picu Rumor Asmara setelah Pertemuan Pribadi di New York

JawaPos.com – Dakota Johnson dan Machine Gun Kelly memicu rumor asmara setelah keduanya terlihat menghabiskan waktu bersama secara pribadi di New York City.

Dilansir dari laman Just Jared pada Selasa (15/9), Aktris berusia 36 tahun itu terlihat memasuki apartemen milik Taylor Swift di kawasan Tribeca, dengan mengenakan pakaian serba hitam.

Machine Gun Kelly dilaporkan tiba di lokasi dan diantar masuk oleh pengawal Dakota Johnson sebelum keduanya menghabiskan beberapa jam bersama.

Dakota Johnson dan Machine Gun Kelly kemudian meninggalkan apartemen tersebut secara bersama-sama menuju sebuah hotel terdekat.

Keduanya dilaporkan menginap di hotel tersebut sepanjang malam, meskipun belum ada konfirmasi mengenai hubungan mereka atau apakah pertemuan itu bersifat romantis.

Pertemuan tersebut terjadi setelah keduanya disebut berkenalan dalam pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce yang berlangsung di Madison Square Garden pada awal tahun ini.

Penampakan Dakota Johnson dan Machine Gun Kelly muncul setelah aktris tersebut dikabarkan berpisah dari penyanyi Role Model, yang sebelumnya menjalin hubungan dengannya selama beberapa bulan.

Sementara itu, Machine Gun Kelly memiliki seorang putri dari hubungan sebelumnya dengan Megan Fox dan baru-baru ini membagikan sekilas kehidupan putrinya melalui salah satu videonya.