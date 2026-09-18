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Ryandi Zahdomo
Jumat, 18 September 2026 | 17.18 WIB

Pramono Anung Pergi ke New York, Bawa Isu Pangan hingga Hunian

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Andika Rachmansyah/Antara) - Image

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Andika Rachmansyah/Antara)

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengunjungi New York, Amerika Serikat, Kamis (17/9), memenuhi undangan resmi Wali Kota New York City, Zohran Mamdani.

Undagan tersebut menghadiri acara Urban 20 (U20) Mayors Summit 2026. Ini merupakan bagian dari engagement group G20 yang memfasilitasi para pemimpin kota global untuk merumuskan kebijakan perkotaan.

Sebagai anggota aktif, Jakarta terus memanfaatkan forum ini demi menjawab berbagai tantangan tata kota modern melalui kolaborasi internasional.

"Rangkaian kunjungan ini menjadi kesempatan bagi Jakarta untuk memperkuat perannya dalam kerja sama antarkota di dunia, sekaligus membawa pulang pengetahuan dan kemitraan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup warga Jakarta," ujar Pramono, Jumat (18/9).

Melalui surat undangan resmi tertanggal 27 Juli 2026, Wali Kota Mamdani secara khusus mengundang Pramono untuk berdiskusi bersama para Pemimpin Kota dunia.

Agenda utama summit ini berfokus pada solusi isu keterjangkauan perumahan, perubahan iklim, mobilitas masyarakat, serta peluang ekonomi.

Di luar agenda summit, Pramono dijadwalkan melangsungkan pertemuan bilateral dengan Zohran Mamdani pada Minggu (20/9).

Pertemuan dua pimpinan kota besar ini difokuskan pada program kerja sama konkret yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh warga.

Poin penting yang masuk dalam pembahasan meliputi keterjangkauan harga pangan, pengelolaan sampah, sistem transportasi publik, kualitas udara bersih, hingga manajemen air dan ketahanan wilayah pesisir.

Unjuk Gigi di Forum Iklim Dunia dan Kerja Sama Pendidikan

Dalam rangkaian agenda yang sama, Gubernur DKI Jakarta ini juga dipercaya menjadi pembicara dalam Heat Roundtable.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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