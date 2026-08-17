Tuai Perhatian, TXT Memberikan Penampilan Spesial di Global Citizen Festival 2026 di New York

Boygrup TXT. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Telah memilki banyak karya karya seperti Sugar Rush Ride, boygrup Korea TXT akan menjadi penampil utama Global Citizen Festival tahun ini di New York.
Dikutip dari Soompi, Senin (17/8), menarik perhatian, Global Citizen secara resmi mengumumkan deretan bintang yang akan tampil di festival mendatang.
Selain TXT, rencananya acara itu akan diramaikan bersama Lauryn Hill & Wyclef Jean, Lenny Kravitz, Lainey Wilson, dan Shaboozey.
Untuk tahun ini, acara yang akan dipandu oleh Hugh Jackman, dijadwalkan berlangsung pada tanggal 26 September di Great Lawn, Central Park.
Selain itu akan menghadirkan Rachel Brosnahan dan Gayle King, dengan kabar bahwa nama-nama lain akan segera diumumkan.
Global Citizen Festival adalah festival musik tahunan yang menjadi bagian dari kampanye untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem.
Nantinya penggemar bisa mendapatkan tiket gratis dengan berpartisipasi dalam aksi melalui aplikasi atau situs web Global Citizen.
TXT atau Tomorrow X Together merupakan salah satu boygrup asal Korea Selatan yang langsung menarik perhatian.
TXT menjadi grup K-pop pertama yang pernah menjadi penampil utama di festival musik terkenal AS dan juga tampil selama dua tahun berturut-turut.
Pada awal debutnya, TXT sudah berhasil menduduki nomor satu di Gaon Album Chart dan Billboard World Albums Chart serta memasuki US Billboard 200 di urutan 140.
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Jawa Pos
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