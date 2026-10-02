Jonatan Christie Luapkan Kekecewaan Usai Tampil Buruk di Asian Games 2026

Jonatan Christie saat berlaga di Asian Games 2026. (Dok. Instagram/@badminton.ina)
JawaPos.com - Jonatan Christie mengungkapkan perasaan kecewa setelah bermain di Asian Games 2026 cabang bulu tangkis. Hal tersebut dituliskannya di sosial medianya.
Membela Indonesia di Asian Games 2026 tetap membuat Jonatan Christie merasa bersyukur dan bangga. Ia senang bisa tetap masuk dalam skuad Timnas Indonesia untuk ajang tersebut.
Asian Games 2026 bakal menjadi yang terakhir bagi Jonatan Christie. Mengingat usianya yang sudah menginjak 29 tahun.
"Saya sangat bersyukur masih diberikan kesempatan untuk kembali mewakili Indonesia di Asian Games ketiga saya. Apalagi di usia dan fase perjalanan saya sekarang, saya sadar bahwa mungkin ini akan menjadi Asian Games terakhir saya," tulis Jonatan Christie di Instagram, Kamis (1/10).
"Karena itu saya benar-benar mencoba menikmati dan menghargai setiap momennya. Terlebih bisa melewatinya bersama tim yang luar biasa ini. Bangga bisa berjuang bersama kalian," lanjut pebulutangkis yang akrab disapa Jojo itu.
Di sisi lain, ada kekecewaan yang dirasakan Jojo karena tidak menampilkan performa terbaiknya. Meskipun demikian, ia selalu memberikan yang terbaik setiap kali bertanding.
"Walaupun begitu, saya juga tidak mau menutupi bahwa secara pribadi ada rasa kecewa yang sangat dalam dengan performa saya di pertandingan ini. Tentunya saya ingin bisa bermain lebih baik dan memberikan lebih banyak untuk tim," ujar Jojo.
"Tapi saya tahu satu hal: saat saya berada di lapangan, saya sudah memberikan apa pun yang saya punya saat itu. Dan setelah semuanya selesai, yang bisa saya lakukan adalah menerima, belajar, lalu kembali bekerja," lanjut pebulutangkis kelahiran Jakarta tersebut.
Pujian juga diberikan Jojo kepada juniornya Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah alias Ubed. Ia berharap mereka bisa terus membawa prestasi untuk tunggal putra Indonesia.
"Dan apresiasi saya khusus nya untuk Alwi dan Ubed, well done boys! Kalian menunjukkan permainan dan perjuangan yang luar biasa di Asian Games ini. Saya berharap ini baru menjadi awal dari perjalanan panjang kalian membawa tunggal putra Indonesia ke level yang lebih tinggi," puji Jojo.
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