Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 4 September 2026 | 21.58 WIB

Edin Dzeko Gantung Sepatu dari Timnas Bosnia-Herzegovina pada Oktober 2026

Edin Džeko masih menjadi andalan Bosnia dan Herzegovina saat menghadapi Piala Dunia 2026 setelah lolos dramatis lewat playoff Eropa. (FC Schalke 04) - Image

Edin Džeko masih menjadi andalan Bosnia dan Herzegovina saat menghadapi Piala Dunia 2026 setelah lolos dramatis lewat playoff Eropa. (FC Schalke 04)

JawaPos.com - Penyerang veteran Edin Dzeko menyatakan pensiun dari tim nasional Bosnia-Herzegovina mulai Oktober 2026 sehingga mengakhiri perjalanan hampir dua dekade striker Schalke 04 bersama tim nasionalnya.

"Tidak ada satu pun hal dalam karier saya yang bisa dibandingkan dengan rasa bangga yang saya rasakan setiap kali mengenakan jersey timnas," tulis Dzeko melalui akun Instagram pribadinya, Kamis (3/9).

Dzeko memastikan laga melawan Swedia pada UEFA Nations League, 2 Oktober mendatang, menjadi penampilan terakhirnya bersama negaranya.

Dzeko mengatakan membela tim nasional merupakan impian yang telah ia bawa sejak kecil. Ia merasa sudah waktunya memberikan ruang bagi generasi berikutnya.

"Hampir 20 tahun telah berlalu sejak pertandingan melawan Turki. Banyak hal telah berubah, dan saya juga berubah, tetapi kecintaan saya terhadap seragam ini tidak pernah berubah."

"Sekarang saya merasa waktunya telah tiba untuk menepi. Bila saya bisa mencapai usia 40 tahun bersama tim nasional, itu karena saya benar-benar memberikan segala yang saya punya. Setiap saat. Segalanya."

Dzeko menjalani debut internasional pada 2007. Selama hampir dua dekade membela Bosnia dia mencetak 73 gol dari 151 pertandingan.

Catatan tersebut membuat Dzeko menjadi pemain dengan penampilan terbanyak sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang masa Bosnia.

Dzeko juga menjadi bagian penting dalam sejarah sepak bola negaranya. Ia membantu Bosnia  lolos ke Piala Dunia 2014, yang menjadi penampilan perdana negara itu dalam turnamen tersebut.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persija Jakarta Resmi Datangkan Kerim Memija, Jadi Rekrutan Asing Pertama Macan Kemayoran - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Jakarta Resmi Datangkan Kerim Memija, Jadi Rekrutan Asing Pertama Macan Kemayoran

Kamis, 9 Juli 2026 | 22.21 WIB

Dapat Kartu Kuning karena Selebrasi, Ermin Mahmic Akui Emosional usai Cetak Gol untuk Bosnia dan Herzegovina - Image
Piala Dunia 2026

Dapat Kartu Kuning karena Selebrasi, Ermin Mahmic Akui Emosional usai Cetak Gol untuk Bosnia dan Herzegovina

Kamis, 25 Juni 2026 | 21.10 WIB

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

Rabu, 24 Juni 2026 | 15.36 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore