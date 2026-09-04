Edin Dzeko Gantung Sepatu dari Timnas Bosnia-Herzegovina pada Oktober 2026

JawaPos.com - Penyerang veteran Edin Dzeko menyatakan pensiun dari tim nasional Bosnia-Herzegovina mulai Oktober 2026 sehingga mengakhiri perjalanan hampir dua dekade striker Schalke 04 bersama tim nasionalnya.

"Tidak ada satu pun hal dalam karier saya yang bisa dibandingkan dengan rasa bangga yang saya rasakan setiap kali mengenakan jersey timnas," tulis Dzeko melalui akun Instagram pribadinya, Kamis (3/9).

Dzeko memastikan laga melawan Swedia pada UEFA Nations League, 2 Oktober mendatang, menjadi penampilan terakhirnya bersama negaranya.

Dzeko mengatakan membela tim nasional merupakan impian yang telah ia bawa sejak kecil. Ia merasa sudah waktunya memberikan ruang bagi generasi berikutnya.

"Hampir 20 tahun telah berlalu sejak pertandingan melawan Turki. Banyak hal telah berubah, dan saya juga berubah, tetapi kecintaan saya terhadap seragam ini tidak pernah berubah."

"Sekarang saya merasa waktunya telah tiba untuk menepi. Bila saya bisa mencapai usia 40 tahun bersama tim nasional, itu karena saya benar-benar memberikan segala yang saya punya. Setiap saat. Segalanya."

Dzeko menjalani debut internasional pada 2007. Selama hampir dua dekade membela Bosnia dia mencetak 73 gol dari 151 pertandingan.

Catatan tersebut membuat Dzeko menjadi pemain dengan penampilan terbanyak sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang masa Bosnia.