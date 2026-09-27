Prediksi Skor Austria vs Kosovo di UEFA Nations League: Muriqi Jadi Ancaman

JawaPos.com - Austria akan menghadapi Kosovo pada matchday kedua UEFA Nations League 2026/2027. Pertandingan Grup B3 tersebut dijadwalkan berlangsung di Ernst-Happel-Stadion, Wina, Minggu (27/9/2026) pukul 23.00 WIB.

Duel ini mempertemukan dua tim yang sama-sama membawa modal kemenangan pada pertandingan pertama. Austria sukses mengalahkan Israel dengan skor 3-1, sementara Kosovo meraih kemenangan tipis 1-0 atas Republik Irlandia.

Hasil tersebut membuat pertandingan di Wina menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk melanjutkan start positif mereka di kompetisi. Austria tentu lebih diuntungkan karena tampil di hadapan pendukung sendiri, tetapi Kosovo datang dengan kepercayaan diri setelah mampu mengamankan tiga poin pada laga pembuka.

Austria menunjukkan permainan menyerang yang cukup produktif ketika menghadapi Israel. Das Team sempat membuka keunggulan melalui eksekusi penalti Romano Schmid. Israel kemudian menyamakan kedudukan lewat Saied Abu Farchi sebelum Austria kembali mencetak dua gol pada fase akhir pertandingan.

Phillipp Mwene dan Saša Kalajdzic menjadi pemain yang memastikan Austria keluar sebagai pemenang. Dua gol tersebut sekaligus memperlihatkan kemampuan Austria memanfaatkan situasi pertandingan ketika lawan mulai kehilangan keseimbangan.

Meski demikian, performa Austria saat melawan Israel tidak sepenuhnya berjalan mudah. Mereka harus menunggu hingga menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan. Faktor keunggulan jumlah pemain juga ikut membantu Austria dalam mengontrol pertandingan.

Situasi berbeda dialami Kosovo. Tim asuhan Franco Foda tersebut mengawali kiprahnya dengan kemenangan 1-0 atas Republik Irlandia. Vedat Muriqi menjadi penentu hasil pertandingan setelah mencetak gol pada menit ke-83.

Muriqi menjadi pemain yang patut mendapat perhatian khusus dari pertahanan Austria. Penyerang yang memperkuat Mallorca itu dikenal memiliki kemampuan duel udara dan pergerakan yang berbahaya di area penalti. Ketajamannya juga membuat Kosovo memiliki ancaman nyata ketika mendapatkan kesempatan mencetak gol.

Pada pertandingan melawan Irlandia, Kosovo mampu memberikan tekanan dan menciptakan sejumlah peluang. Penjaga gawang Irlandia, Caoimhín Kelleher, beberapa kali harus melakukan penyelamatan untuk menjaga gawangnya tetap aman sebelum akhirnya Muriqi memecah kebuntuan.