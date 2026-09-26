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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 26 September 2026 | 15.33 WIB

Prediksi Skor Austria vs Kosovo di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Tipis Atas Tim Tamu

Austria dan Kosovo akan bertarung pada lanjutan Liga Nations UEFA di Vienna, Minggu malam. (Timnas Austria) - Image

Austria dan Kosovo akan bertarung pada lanjutan Liga Nations UEFA di Vienna, Minggu malam. (Timnas Austria)

JawaPos.com — Austria diprediksi menang tipis 2-1 atas Kosovo pada lanjutan Liga Nations UEFA di Vienna, Minggu (27/9/2026) pukul 23.00 WIB, dalam duel dua tim yang sama-sama meraih kemenangan pada matchday pertama dan kini bersaing di puncak League B Grup 3.

Das Team punya keunggulan kualitas lini tengah serta kedalaman skuad untuk mengamankan tiga poin.

Austria Punya Modal Kemenangan pada Laga Pembuka

Austria datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Israel 3-1 pada laga pembuka Liga Nations UEFA di Raiffeisen Arena, Kamis lalu, meski harus menunggu hingga menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan.

Phillipp Mwene dan Sasa Kalajdzic menjadi penentu setelah Austria memanfaatkan keunggulan jumlah pemain ketika Israel bermain dengan 10 orang.

Produktivitas menjadi salah satu kekuatan utama Austria dalam beberapa tahun terakhir, termasuk ketika mereka tampil di Liga B edisi sebelumnya dan mencatat jumlah gol yang hanya kalah dari dua tim lain di kompetisi tersebut.

Ralf Rangnick kini mendapat target membawa Austria promosi ke kasta tertinggi Liga Nations sekaligus membangun fondasi menuju Euro 2028.

Hasil pada laga pertama juga memperpanjang peluang Austria untuk mengincar posisi pertama Grup 3, terutama karena pertandingan melawan Kosovo dimainkan di kandang sendiri.

Austria sebelumnya finis di posisi kedua grup dua tahun lalu, tetapi gagal promosi setelah dikalahkan Serbia dalam babak playoff.

Kosovo Bawa Kejutan dari Kemenangan atas Irlandia

Kosovo tidak datang ke Vienna hanya untuk bertahan, sebab mereka juga mengawali perjalanan di League B dengan kemenangan penting atas Republik Irlandia.

Editor: Banu Adikara
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