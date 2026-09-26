Prediksi Skor Austria vs Kosovo di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Tipis Atas Tim Tamu

Austria dan Kosovo akan bertarung pada lanjutan Liga Nations UEFA di Vienna, Minggu malam. (Timnas Austria)
JawaPos.com — Austria diprediksi menang tipis 2-1 atas Kosovo pada lanjutan Liga Nations UEFA di Vienna, Minggu (27/9/2026) pukul 23.00 WIB, dalam duel dua tim yang sama-sama meraih kemenangan pada matchday pertama dan kini bersaing di puncak League B Grup 3.
Das Team punya keunggulan kualitas lini tengah serta kedalaman skuad untuk mengamankan tiga poin.
Baca Juga:Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Austria datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Israel 3-1 pada laga pembuka Liga Nations UEFA di Raiffeisen Arena, Kamis lalu, meski harus menunggu hingga menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan.
Phillipp Mwene dan Sasa Kalajdzic menjadi penentu setelah Austria memanfaatkan keunggulan jumlah pemain ketika Israel bermain dengan 10 orang.
Produktivitas menjadi salah satu kekuatan utama Austria dalam beberapa tahun terakhir, termasuk ketika mereka tampil di Liga B edisi sebelumnya dan mencatat jumlah gol yang hanya kalah dari dua tim lain di kompetisi tersebut.
Ralf Rangnick kini mendapat target membawa Austria promosi ke kasta tertinggi Liga Nations sekaligus membangun fondasi menuju Euro 2028.
Hasil pada laga pertama juga memperpanjang peluang Austria untuk mengincar posisi pertama Grup 3, terutama karena pertandingan melawan Kosovo dimainkan di kandang sendiri.
Austria sebelumnya finis di posisi kedua grup dua tahun lalu, tetapi gagal promosi setelah dikalahkan Serbia dalam babak playoff.
Kosovo tidak datang ke Vienna hanya untuk bertahan, sebab mereka juga mengawali perjalanan di League B dengan kemenangan penting atas Republik Irlandia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022