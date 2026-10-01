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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 2 Oktober 2026 | 01.24 WIB

Prediksi Denmark vs Portugal: Ronaldo Berpeluang Main, Bidik Kemenangan Ketiga UEFA Nations League

Cristiano Ronaldo siap tampil bersama Portugal menghadapi Denmark di UEFA Nations League. (Instagram/@portugal) - Image

Cristiano Ronaldo siap tampil bersama Portugal menghadapi Denmark di UEFA Nations League. (Instagram/@portugal)

JawaPos.com - Portugal akan menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Denmark pada matchday ketiga Grup 4 UEFA Nations League A 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Parken Stadium, Copenhagen, Jumat (2/10/2026) dini hari WIB.

Duel Denmark vs Portugal dijadwalkan kick-off pukul 01.45 WIB. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga yang menarik perhatian karena mempertemukan dua tim dengan posisi berbeda di klasemen sementara.

Portugal datang ke Copenhagen dengan kepercayaan diri tinggi. Selecao das Quinas berhasil menyapu bersih dua pertandingan awal dengan kemenangan. Mereka mengalahkan Wales dengan skor 1-0 sebelum menundukkan Norwegia 2-1.

Hasil tersebut membuat Portugal mengoleksi enam poin dan berada di puncak Grup 4. Tim asuhan Jorge Jesus juga datang dengan status sebagai juara bertahan UEFA Nations League.

Sementara itu, Denmark menempati posisi ketiga dengan koleksi tiga poin. Tim besutan Brian Riemer mengawali perjalanan di fase grup dengan hasil kurang ideal setelah kalah 2-3 dari Norwegia.

Namun, Denmark mampu bangkit pada pertandingan berikutnya. Bermain di Parken Stadium, mereka mengalahkan Wales dengan skor 2-0. Hasil tersebut menjadi modal penting sebelum menghadapi Portugal di hadapan pendukung sendiri.

Pertandingan di Copenhagen diperkirakan berjalan cukup ketat. Denmark memiliki keuntungan bermain di kandang, sedangkan Portugal membawa catatan positif dari dua laga sebelumnya.

Selain performa terkini, rekor pertemuan juga menjadi salah satu faktor yang menarik untuk diperhatikan. Dalam 18 pertemuan sebelumnya, Denmark tercatat meraih empat kemenangan dan dua hasil imbang. Sebanyak 12 pertandingan lainnya menjadi milik Portugal.

Editor: Edi Yulianto
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