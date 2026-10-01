Prediksi Skor Denmark vs Portugal di Liga Nations UEFA: Cristiano Ronaldo Tak Main

JawaPos.com — Portugal diprediksi tetap mampu mengalahkan Denmark dengan skor 2-1 pada matchday ketiga Grup 4 League A UEFA Nations League 2026/2027 di Denmark, Jumat (2/10/2026).

Seleção das Quinas datang dengan enam poin dari dua laga, tetapi harus tampil tanpa Cristiano Ronaldo yang meninggalkan pemusatan latihan.

Portugal Incar Tiga Kemenangan Beruntun Portugal sedang berada di puncak Grup 4 League A dengan koleksi enam poin dari dua pertandingan. Tim asuhan Jorge Jesus tersebut mengawali perjalanan dengan kemenangan 1-0 atas Wales pada 24 September sebelum menundukkan Norwegia 2-1 di pertandingan berikutnya.

Hasil tersebut membuat Portugal punya modal kuat untuk menghadapi Denmark. Seleção das Quinas juga berstatus juara bertahan UEFA Nations League setelah mengalahkan Spanyol melalui adu penalti pada final edisi 2024/2025.

Portugal tercatat sebagai tim paling sukses di kompetisi tersebut dengan dua gelar juara. Mereka kini berusaha menambah kemenangan menjadi tiga dari tiga pertandingan sekaligus menjaga posisi di puncak klasemen Grup 4.

Namun, perhatian utama jelang pertandingan justru tertuju pada absennya Cristiano Ronaldo.

Penyerang berusia 41 tahun itu meninggalkan kamp Portugal setelah melakukan pertemuan dengan Jorge Jesus dan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal Pedro Proenca.

Ronaldo menyatakan bakal mengungkap alasan kepergiannya dari tim nasional pada waktunya. Situasi tersebut membuat laga melawan Denmark menjadi pertandingan yang akan dijalani Portugal tanpa kapten sekaligus pencetak gol andalannya tersebut.

Denmark Punya Modal Kemenangan atas Wales Denmark tidak datang dengan kondisi buruk setelah mengamankan kemenangan 2-0 atas Wales pada pertandingan terakhir mereka. Sebelumnya, tim asuhan Brian Riemer kalah 2-3 dari Norwegia sehingga kini mengoleksi tiga poin dari dua pertandingan.