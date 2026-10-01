Prediksi Skor Denmark vs Portugal di Liga Nations UEFA: Cristiano Ronaldo Tak Main

Portugal diprediksi menang 2-1 atas Denmark meski tampil tanpa Cristiano Ronaldo pada UEFA Nations League 2026/2027. (UEFA)
JawaPos.com — Portugal diprediksi tetap mampu mengalahkan Denmark dengan skor 2-1 pada matchday ketiga Grup 4 League A UEFA Nations League 2026/2027 di Denmark, Jumat (2/10/2026).
Seleção das Quinas datang dengan enam poin dari dua laga, tetapi harus tampil tanpa Cristiano Ronaldo yang meninggalkan pemusatan latihan.
Portugal sedang berada di puncak Grup 4 League A dengan koleksi enam poin dari dua pertandingan. Tim asuhan Jorge Jesus tersebut mengawali perjalanan dengan kemenangan 1-0 atas Wales pada 24 September sebelum menundukkan Norwegia 2-1 di pertandingan berikutnya.
Hasil tersebut membuat Portugal punya modal kuat untuk menghadapi Denmark. Seleção das Quinas juga berstatus juara bertahan UEFA Nations League setelah mengalahkan Spanyol melalui adu penalti pada final edisi 2024/2025.
Portugal tercatat sebagai tim paling sukses di kompetisi tersebut dengan dua gelar juara. Mereka kini berusaha menambah kemenangan menjadi tiga dari tiga pertandingan sekaligus menjaga posisi di puncak klasemen Grup 4.
Namun, perhatian utama jelang pertandingan justru tertuju pada absennya Cristiano Ronaldo.
Penyerang berusia 41 tahun itu meninggalkan kamp Portugal setelah melakukan pertemuan dengan Jorge Jesus dan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal Pedro Proenca.
Ronaldo menyatakan bakal mengungkap alasan kepergiannya dari tim nasional pada waktunya. Situasi tersebut membuat laga melawan Denmark menjadi pertandingan yang akan dijalani Portugal tanpa kapten sekaligus pencetak gol andalannya tersebut.
Denmark tidak datang dengan kondisi buruk setelah mengamankan kemenangan 2-0 atas Wales pada pertandingan terakhir mereka. Sebelumnya, tim asuhan Brian Riemer kalah 2-3 dari Norwegia sehingga kini mengoleksi tiga poin dari dua pertandingan.
Catatan tersebut membuat Denmark masih punya peluang bersaing di Grup 4 League A. Mereka juga bakal menjalani dua pertandingan pada periode internasional ini, yakni menghadapi Portugal sebelum kembali bertemu Wales pada Minggu malam.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana
Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens
Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan
Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022