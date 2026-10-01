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Andika Rachmansyah
Kamis, 1 Oktober 2026 | 15.50 WIB

Prediksi Skor Jepang vs Ekuador: Samurai Biru Kunci Kemenangan

Zion Suzuki (Instagram @zionsuzuki)

 
JawaPos.com - Jepang akan menghadapi Ekuador dalam pertandingan uji coba internasional FIFA Matchday periode September-Oktober 2026. Samurai Biru diprediksi mengunci kemenangan dalam laga tersebut.

Jepang akan bertindak sebagai tuan rumah dalam laga tersebut. Pasukan Hajime Moriyasu itu menjamu Ekuador di Nissan Stadium, Yokohama, Jepang, Kamis (1/10) dengan kick-off pukul 17.10 WIB.

Bermain di hadapan publiknya sendiri, Jepang datang dengan modal positif. Samurai Biru sebelumnya sukses menundukkan Venezuela dengan skor tipis 2-1. Sementara Ekuador datang dengan bekal hasil negatif. Tim polesan Marcelo Gallardo tersebut menelan kekalahan dari Korea Selatan dengan skor telak 0-3.
 
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Bagi Jepang, laga melawan Ekuador menjadi laga ketiganya dalam jeda internasional periode ini. Sebelum bungkam Venezuela, Samurai Biru telah menundukkan Uruguay terlebih dahulu dengan skor akhir 3-1.

Bicara komposisi pemain, pelatih Hajime Moriyasu, diperkirakan bakal melakukan rotasi. Jika sebelumnya banyak memberikan kesempatan kepada pemain muda dan minim menit bermain, tampaknya pada laga kali ini ia akan menurunkan skuad terbaiknya.

Sebab, Ekuador bukan lawan sembarangan. Tim berjulukkan La Tri itu meruapakan salah satu tim kuat dari Amerika Selatan dan kontestan Piala Dunia 2026.

Zion Suzuki diperkirakan bakal mengawal gawang, sementara Hiroki Ito akan mengisi lini pertahanan. Di lini tengah, Daichi Kamada dan Ao Tanaka berpotensi menjadi duet untuk mengatur permainan Jepang.

Sementara di lini serang, Ayase Ueda berpotensi tampil sejak menit awal. Striker Lille tersebut menunjukkan penampilan impresif dengan mencetak tiga gol dalam dua laga terakhir.

Di sisi lain, Ekuador membawa misi bangkit setelah hasil mengecewakan pada pertandingan terakhir. Skuad asuhan Marcelo Gallardo tersebut harus mengakui keunggulan Korea Selatan dengan skor 0-3 setelah seluruh gol tercipta pada babak kedua.

Marcelo Gallardo masih memiliki mayoritas pemain utama untuk menghadapi Jepang meski Gonzalo Plata harus absen karena mengalami cedera otot. Dengan begitu, Ekuador dipastikan bakal menurunkan skuad terbaiknya demi mengunci kemenangan.

Prediksi Skor Jepang vs Ekuador

Jepang bisa dibilang lebih diunggulkan dibanding Ekuador. Skuad Samurai Biru yang tampil di depan pendukung sendiri diperkirakan bakal bermain agresif sejak menit awal. Kendati demikian, Jepang patut mewaspadai Ekuador. Pasalnya La Tri membidik kemenangan perdana pada jeda internasional periode September-Oktober 2026.

Namun, konsistensi Samurai Blue dalam dua laga terakhir membuat mereka memiliki peluang untuk kembali meraih hasil positif. Jepang diprediksi akan menjinakkan Ekuador sekaligus menutup jeda internasional kali ini dengan sempurna.

Prediksi skor: Jepang 2-0 Ekuador

Prediksi Susunan Pemain Jepang vs Ekuador

Jepang: Zion Suzuki (PG); Tsuyoshi Watanabe, Ayumu Seko, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Yuki Soma; Takefusa Kubo, Shunsuke Saito, Ayase Ueda.

Pelatih: Hajime Moriyasu.

Ekuador: Hernan Galindez (PG); Angelo Preicado, Willian Pacho, Jackson Porozo, Pervis Estupinan; Pedro Vite, Alan Franco; Kenny Arroyo, John Yeboah, John Mercado; Jordy Caicedo.

Pelatih: Marcelo Gallardo.
 

Editor: Hendra
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