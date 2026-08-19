Zion Suzuki Tinggalkan Parma, Kiper Jepang Tembus Liga Champions Bareng Aston Villa

JawaPos.com - Kiper Jepang Zion Suzuki resmi bergabung dengan Aston Villa setelah klub Premier League itu mengumumkan transfer permanennya dari Parma, klub Serie A Italia.

Suzuki, yang akan berusia 24 tahun pada Jumat (21/8), tampil dalam seluruh empat pertandingan Jepang di Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Ia membuat sejumlah penyelamatan penting sebelum Jepang tersingkir setelah kalah 2-1 dari Brasil pada babak 32 besar.

Dalam pengumuman resminya, Aston Villa menyebut Suzuki sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di posisinya.

Kiper setinggi 190 sentimeter itu merupakan produk akademi Urawa Reds. Ia kemudian menghabiskan satu musim bersama klub Belgia Sint-Truiden mulai musim panas 2023 sebelum bergabung dengan Parma untuk dua musim berikutnya.

Suzuki lahir di Amerika Serikat dari ayah berdarah Ghana dan ibu Jepang. Ia menjalani debut bersama tim nasional senior Jepang pada 2022 dan sejauh ini telah mengoleksi 28 penampilan internasional.

Kemampuan fisik, atletisme, serta keahliannya dalam menggagalkan tembakan membuat Suzuki menjadi salah satu kiper yang mendapat perhatian besar pada bursa transfer musim panas ini.

Ia bahkan sempat dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke raksasa Prancis Paris Saint-Germain sebelum akhirnya memilih Aston Villa.

Seperti dilansir Kyodo, Rabu (19/8), kepindahan tersebut juga membawa Suzuki ke klub yang akan tampil di Liga Champions 2026-2027.