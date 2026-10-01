Prediksi Jerman vs Serbia: Catatan Buruk Kedua Tim dan Misi Bangkit di UEFA Nations League

Timnas Jerman siap menghadapi Serbia dalam lanjutan UEFA Nations League di Allianz Arena, Jumat (2/10) dini hari WIB. (DFB)
JawaPos.com - Jerman akan menghadapi Serbia pada matchday ketiga Grup 2 UEFA Nations League A 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Allianz Arena, Munich, Jumat (2/10/2026) pukul 01.45 WIB.
Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Jerman untuk mendapatkan kemenangan pertamanya di fase grup. Tim asuhan Jurgen Klopp sejauh ini belum mampu meraih hasil maksimal dari dua pertandingan yang sudah dimainkan.
Jerman mengawali perjalanan di UEFA Nations League dengan bermain imbang 1-1 melawan Belanda. Hasil tersebut kemudian diikuti kekalahan tipis 0-1 dari Yunani pada pertandingan kedua.
Dengan baru mengumpulkan satu poin, Jerman berada di posisi ketiga klasemen sementara Grup 2. Mereka tertinggal tiga poin dari Belanda dan lima poin dari Yunani yang saat ini menempati posisi teratas.
Situasi tersebut membuat pertandingan melawan Serbia menjadi cukup penting. Pada matchday yang sama, Yunani akan bertemu Belanda. Hasil pertandingan tersebut berpotensi mengubah persaingan di papan atas grup.
Jerman tentu tidak ingin kembali kehilangan poin di kandang sendiri. Bermain di Allianz Arena memberikan peluang bagi Die Mannschaft untuk memperbaiki catatan mereka sekaligus menjaga persaingan menuju fase berikutnya.
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Di sisi lain, Serbia datang dengan kondisi yang juga belum ideal. Mereka belum mendapatkan satu pun poin dari dua pertandingan pertama. Serbia kalah 1-2 dari Yunani pada laga pembuka, kemudian kembali menelan kekalahan dengan skor identik saat menghadapi Belanda.
Hasil tersebut membuat Serbia berada di dasar klasemen Grup 2. Mereka juga membawa catatan empat kekalahan secara beruntun menjelang pertemuan dengan Jerman.
Pertahanan menjadi salah satu pekerjaan yang perlu diperhatikan Serbia. Dalam dua pertandingan UEFA Nations League, mereka memberikan sejumlah peluang berbahaya kepada lawan. Kondisi itu membuat lini belakang Serbia harus bekerja lebih disiplin jika ingin mencuri poin dari Munich.
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