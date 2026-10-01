Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Bangladesh: Skuad Garuda Berpotensi Menggila di SUGBK

Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott sama berebut bola dengan Pemain Malaysia pada laga FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senin (28/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh dalam laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda berpotensi menggila dalam laga tersebut.
Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Kick-off pertandingan tersebut berlangsung pukul 19.30 WIB.
Bagi Timnas Indonesia, pertandingan tersebut sangat krusial karena menentukan nasib lolos ke partai final. Saat ini, nasib skuad Garuda bisa dibilang diujung tanduk setelah bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia di laga kedua.
Timnas Indonesia sekarang menduduki posisi kedua klasemen sementara Grup A dengan koleksi empat poin, sama seperti Malaysia. Skuad Garuda kalah produktivitas gol dari Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- sehingga membuat jalan menuju laga final semakin terjal.
Dengan situasi tersebut, satu-satunya hasil yang wajib diraih Timnas Indonesia adalah kemenangan. Namun kemenangan saja juga masih belum cukup. Skuad Garuda harus menang meyakinkan sehingga unggul selisih gol atas Malaysia.
Nasib Timnas Indonesia juga akan bergantung pada hasil pertandingan Malaysia vs Singapura. Pertandingan tersebut digelar pada waktu bersamaan, namun dengan lokasi berbeda. Skuad Harimau Malaya melakoni laga pamungkasnya di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung.
Terdapat beberapa skenario yang bisa membuat pasukan John Herdman lolos final. Salah duanya, skuad Garuda harus menang dan Malaysia bermain imbang lawan Singapura. Kemudian, jika Harimau Malaya menang 1-0, maka Timnas Indonesia wajib menang atas Bangladesh setidaknya dengan skor 3-0.
Pada intinya, Timnas Indonesia tidak boleh imbang apalagi kalah. Jika meraih hasil tersebut, maka pupus sudah asa lolos ke final sekaligus mencapai target juara yang telah dicanangkan PSSI.
Karena itu, Timnas Indonesia harus menang atas Bangladesh dengan skor sebanyak-banyaknya agar melewati selisih satu gol dari Malaysia. Dengan begitu, asa skuad Garuda untuk lolos ke final semakin terbuka lebar.
Sementara, Thailand sudah menunggu di laga final setelah meraih kemenangan dalam dua laga Grup B. Meski masih menyisakan satu laga, tim berjulukkan Gajah Perang tersebut telah mengemas enam poin dengan menumbangkan Pakistan 4-0, dan Vietnam 2-0.
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Jawa Pos
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