Prediksi Skor Jerman vs Serbia di Liga Nations UEFA: Die Mannschaft Menang Telak

Florian Wirtz dan para pemain Jerman diprediksi mampu mengalahkan Serbia dalam lanjutan Liga Nations UEFA di Allianz Arena. (Instagram @flowirtz)
JawaPos.com — Jerman diprediksi mengalahkan Serbia 3-1 pada lanjutan Liga Nations UEFA di Allianz Arena, Jumat (2/10/2026) pukul 01.45 WIB, setelah kedua tim sama-sama tanpa kemenangan dalam dua laga awal Grup 2 League A. Die Mannschaft membutuhkan tiga poin untuk menjaga peluang lolos, sedangkan Serbia berusaha mengakhiri empat kekalahan beruntun.
Jerman datang ke pertandingan melawan Serbia dengan modal buruk setelah kalah 0-1 dari Yunani pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut membuat Die Mannschaft belum menang dalam empat pertandingan terakhir setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Belanda.
Kekalahan dari Yunani juga membuat posisi Jerman semakin tertekan di Grup 2 League A. Jerman kini berada di peringkat ketiga dengan selisih tiga poin dari Belanda dan lima poin dari Yunani, sehingga laga melawan Serbia menjadi kesempatan penting untuk memangkas jarak.
Masalah lain terlihat dari lini pertahanan Jerman yang belum mampu mencatat clean sheet dalam tujuh pertandingan beruntun. Kondisi itu membuat tim asuhan Jurgen Klopp perlu tampil lebih solid jika ingin mengamankan kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
Klopp juga memiliki alasan untuk segera melakukan perubahan setelah performa mengecewakan dalam dua laga awal. Pelatih asal Jerman itu sebelumnya membagi skuad menjadi dua kelompok dengan total 44 pemain untuk periode internasional kali ini.
Serbia juga tidak berada dalam kondisi ideal menjelang lawatan ke Munich karena mereka menghuni dasar Grup 2 League A. Kekalahan 1-2 dari Belanda pada laga terakhir menjadi kekalahan keenam dalam delapan pertandingan sejak Veljko Paunovic menangani tim nasional.
Serbia bahkan sedang menjalani empat kekalahan beruntun untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun. Dua kekalahan mereka di Liga Nations UEFA sama-sama terjadi dengan selisih satu gol, tetapi lawan juga mampu menciptakan banyak peluang emas.
Dalam dua pertandingan tersebut, Serbia sudah memberikan delapan peluang besar kepada lawan. Empat di antaranya tercipta pada babak kedua ketika menghadapi Belanda, memperlihatkan persoalan konsentrasi yang bisa kembali dimanfaatkan Jerman.
Masalah Serbia semakin terlihat dari catatan awal pertandingan. Mereka kebobolan gol pembuka dalam delapan dari 10 pertandingan terakhir dan tertinggal saat turun minum dalam tujuh dari delapan pertandingan terakhir.
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Jerman dipastikan tidak dapat mengandalkan Kai Havertz yang mundur dari tugas internasional karena cedera setelah pertandingan pembuka Liga Nations UEFA. Namun, Havertz sebenarnya diperkirakan belum menjadi pilihan utama untuk pertandingan menghadapi Serbia.
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