Prediksi Skor Malaysia vs Singapura di FIFA ASEAN Cup: Harimau Malaya Terkam The Lions

JawaPos.com — Timnas Malaysia diprediksi mengalahkan Timnas Singapura dengan skor 2-0 pada matchday ketiga Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Kamis (1/10/2026), mulai pukul 18.30 WIB.

Malaysia membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke babak final, sementara Singapura juga wajib meraih tiga poin sembari menunggu hasil Indonesia vs Bangladesh.

Malaysia Punya Modal Lebih Kuat Malaysia datang dengan modal empat poin dari dua pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menang 3-0 atas Bangladesh dan bermain imbang 0-0 melawan Indonesia. Hasil tersebut membuat Harimau Malaya berada dalam posisi kompetitif menjelang pertandingan terakhir menghadapi Singapura.

Sebaliknya, Singapura mengoleksi tiga poin dari dua laga setelah kalah 0-2 dari Indonesia dan kemudian menang tipis 1-0 atas Bangladesh. The Lions tetap memiliki peluang lolos, tetapi kemenangan menjadi syarat penting untuk menjaga kesempatan mereka.

Secara materi pemain, Malaysia juga memiliki pengalaman yang bisa menjadi pembeda dalam pertandingan bertekanan tinggi. Sejumlah pemain mereka mendapatkan pengalaman bermain di level Asia bersama Johor Darul Takzim, sehingga situasi pertandingan penentuan seperti ini bukan sesuatu yang asing.

"Para pemain kami telah mendapatkan pengalaman dan kepercayaan diri. Pertandingan melawan Singapura juga akan berat, namun saya yakin setelah hasil positif saat menghadapi Indonesia ini, kami akan siap," ujar pelatih Malaysia, Tan Cheng Hoe, dikutip dari The Star.

Arif Aiman Jadi Ancaman Utama Malaysia berpotensi kembali mengandalkan Arif Aiman sebagai motor serangan dari sisi sayap. Winger berusia 24 tahun tersebut sementara memimpin daftar top skor dengan koleksi dua gol di FIFA ASEAN Cup 2026.

Kemampuan Arif Aiman dalam duel satu lawan satu bisa menjadi senjata penting untuk membongkar pertahanan Singapura. Jika mampu mendapatkan ruang di area pertahanan The Lions, pemain Malaysia itu berpeluang memberikan masalah besar sepanjang pertandingan.

Malaysia diperkirakan menggunakan formasi 4-3-3 dengan Syihan Hazmi sebagai penjaga gawang. Quentin Cheng, Brad Tapp, Dion Cools, dan La'Vere Corbin-Ong mengisi lini belakang, sedangkan Manuel Hidalgo, Nooa Laine, serta Stuart Wilkin bermain di tengah.