Prediksi Skor Malaysia vs Singapura di FIFA ASEAN Cup: Harimau Malaya Terkam The Lions

Arif Aiman menjadi salah satu pemain yang diandalkan Malaysia saat menghadapi Singapura pada matchday ketiga Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. (FIFA)
JawaPos.com — Timnas Malaysia diprediksi mengalahkan Timnas Singapura dengan skor 2-0 pada matchday ketiga Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Kamis (1/10/2026), mulai pukul 18.30 WIB.
Malaysia membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke babak final, sementara Singapura juga wajib meraih tiga poin sembari menunggu hasil Indonesia vs Bangladesh.
Malaysia datang dengan modal empat poin dari dua pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menang 3-0 atas Bangladesh dan bermain imbang 0-0 melawan Indonesia. Hasil tersebut membuat Harimau Malaya berada dalam posisi kompetitif menjelang pertandingan terakhir menghadapi Singapura.
Sebaliknya, Singapura mengoleksi tiga poin dari dua laga setelah kalah 0-2 dari Indonesia dan kemudian menang tipis 1-0 atas Bangladesh. The Lions tetap memiliki peluang lolos, tetapi kemenangan menjadi syarat penting untuk menjaga kesempatan mereka.
Secara materi pemain, Malaysia juga memiliki pengalaman yang bisa menjadi pembeda dalam pertandingan bertekanan tinggi. Sejumlah pemain mereka mendapatkan pengalaman bermain di level Asia bersama Johor Darul Takzim, sehingga situasi pertandingan penentuan seperti ini bukan sesuatu yang asing.
"Para pemain kami telah mendapatkan pengalaman dan kepercayaan diri. Pertandingan melawan Singapura juga akan berat, namun saya yakin setelah hasil positif saat menghadapi Indonesia ini, kami akan siap," ujar pelatih Malaysia, Tan Cheng Hoe, dikutip dari The Star.
Malaysia berpotensi kembali mengandalkan Arif Aiman sebagai motor serangan dari sisi sayap. Winger berusia 24 tahun tersebut sementara memimpin daftar top skor dengan koleksi dua gol di FIFA ASEAN Cup 2026.
Kemampuan Arif Aiman dalam duel satu lawan satu bisa menjadi senjata penting untuk membongkar pertahanan Singapura. Jika mampu mendapatkan ruang di area pertahanan The Lions, pemain Malaysia itu berpeluang memberikan masalah besar sepanjang pertandingan.
Malaysia diperkirakan menggunakan formasi 4-3-3 dengan Syihan Hazmi sebagai penjaga gawang. Quentin Cheng, Brad Tapp, Dion Cools, dan La'Vere Corbin-Ong mengisi lini belakang, sedangkan Manuel Hidalgo, Nooa Laine, serta Stuart Wilkin bermain di tengah.
Di lini depan, Arif Aiman diprediksi ditempatkan bersama Bergson da Silva dan Faisal Halim. Kombinasi tersebut memberi Malaysia sejumlah opsi serangan, baik melalui kecepatan dari sisi sayap maupun duel di area kotak penalti.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana
Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens
Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan
Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022