Prediksi Skor Malaysia vs Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Menang Tipis

JawaPos.com - Timnas Malaysia akan menghadapi Singapura dalam laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad berjulukkan Harimau Malaya tersebut diperkirakan meraih kemenangan tipis.

Duel Malaysia vs Singapura akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Kamis (1/10/2026). Kick-off pertandingan tersebut berlangsung pukul 19.30 WIB.

Ini menjadi pertandingan krusial bagi kedua kesebelasan, khususnya Malaysia yang sedang bersaing sengit dengan Timnas Indonesia dalam perebutan satu tiket final. Harimau Malaya saat ini lebih diunggulkan dibanding skuad Garuda.

Malaysia sedang menduduki puncak klasemen sementara Grup A dengan koleksi empat poin. Tim polesan Tan Cheng Hoe itu berhak memimpin klasemen sementara karena unggul selisih satu gol atas Timnas Indonesia.

Kendati demikian, posisi Malaysia masih jauh dari kata aman. Arif Aiman dan kawan-kawan bisa gagal lolos jika menelan kekalahan atau imbang saat menghadapi Singapura. Hal tersebut bisa terjadi jika Timnas Indonesia meraih kemenangan telak atas Bangladesh di laga terakhir Grup A.

Karena itu, Malaysia wajib menang atas Singapura. Hasil kemenangannya pun juga harus meyakinkan agar mereka tetap memimpin selisih gol atas Timnas Indonesia sekaligus menjaga asa lolos ke final sebagai juara Grup A.

Namun, hasil kemenangan juga belum tentu bisa membuat Malaysia lolos. Pasalnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh, tim yang belum meraih kemenangan dan belum mencetak gol dalam dua pertandingan Grup A.

Situasi tersebut membuat Timnas Indonesia memiliki peluang terbuka untuk mengkudeta Malaysia sekaligus merebut tiket final. Dengan catatan, skuad Garuda harus menang sangat meyakinkan saat menghadapi Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (1/10) pukul 19.30 WIB.

Ditambah, Malaysia juga menghadapi lawan yang tidak mudah. Singapura dikenal memiliki pertahanan solid. Tim berjulukkan The Lions tersebut juga tentunya memburu kemenangan untuk menjaga asa melaju ke laga perebutan tempat ketiga.

Prediksi Skor Malaysia vs Singapura Malaysia bisa dikatakan lebih diunggulkan dibanding Singapura. Skuad Harimau Malaya juga memiliki komposisi pemain yang lebih kuat ketimbang The Lions dengan sejumlah pemain naturalisasi yang dimilikinya.



Malaysia juga punya keunggulan dalam rekor pertemuan. Melansir laman 11vs11, kedua tim telah berjumpa sebanyak 77 kali. Harimau Malaya mencatatkan 31 kemenangan, sedangkan The Lions 24 kemenangan, dan 22 laga lainnya berakhir imbang.



Menariknya, Singapura mencatatkan kemenangan atas Malaysia di pertemuan terakhir pada laga uji coba September 2025 lalu. Kala itu, The Lions menang telak dengan skor 0-3.



Meski demikian, hasil tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur. Pasalnya, Malaysia kini datang dengan kekuatan terbaiknya. Harimau Malaya memiliki kelebihan di sektor penyerangan dengan mengandalkan kecepatan Faisal Halim dan Arif Aiman.



Malaysia diprediksi bakal tampil agresif sejak menit awal untuk mencetak gol sebanyak mungkin ke gawang Singapura. Namun, The Lions diperkirakan akan tampil cukup bertahan dan membuat jalannya pertandingan berjalan sengit.



Dengan kualitas yang dimiliki, Malaysia tampaknya mampu menyudahi perlawanan Singapura. Hanya saja, mereka meraih kemenangan tersebut dengan susah payah.



Prediksi skor: Malaysia 1-0 Singapura