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Aprillia JP
Rabu, 30 September 2026 | 19.50 WIB

Real Madrid Optimis, Kylian Mbappe Diprediksi Siap Tampil di El Clasico

Real Madrid targetkan Kylian Mbappe pulih sebelum laga El Clasico. (@k.mbappe/Instagram) - Image

Real Madrid targetkan Kylian Mbappe pulih sebelum laga El Clasico. (@k.mbappe/Instagram)

JawaPos.com - Real Madrid mendapat kabar positif terkait kondisi sejumlah pemain yang mengalami cedera menjelang pertandingan melawan Barcelona pada 26 Oktober. Kylian Mbappe, Ibrahima Konate, dan Federico Valverde diperkirakan dapat tampil dalam duel El Clasico. 

Mbappe mengalami cedera lutut setelah membantu Timnas Prancis mencetak gol tunggal ke gawang Turki dalam pertandingan UEFA Nations League pada 26 September. Real Madrid kemudian mengonfirmasi bahwa Mbappe mengalami hiperekstensi pada kapsul posterior lutut kirinya.

Menurut laporan ESPN pada 29 September, waktu kembalinya Mbappe ke lapangan akan ditentukan berdasarkan kondisi yang dirasakan sang pemain. Penilaian Mbappe terhadap rasa sakit yang dialaminya menjadi salah satu pertimbangan sebelum tim medis dan klub menentukan kapan Mbappe dapat kembali bermain.

Sementara itu, Konate mengalami masalah pada ligamen lutut ketika menjalani latihan bersama Real Madrid pada pekan lalu. Cedera itu tidak dianggap serius, tetapi klub tetap harus menentukan apakah bek tengah asal Prancis itu akan dimainkan saat menghadapi Villarreal pada 11 Oktober atau diberikan waktu pemulihan lebih lama.

Berbeda dengan Mbappe dan Konate yang masih dalam pemantauan, Federico Valverde diperkirakan dapat kembali lebih cepat. Gelandang asal Uruguay itu mengalami cedera pergelangan kaki ketika Real Madrid kalah dari Atletico Madrid dalam pertandingan derby sebelum jeda internasional. Valverde diperkirakan sudah tersedia ketika kompetisi La Liga kembali digelar.

Kondisi Eder Militao juga mulai menunjukkan perkembangan. Bek asal Brasil itu kembali menjalani latihan pekan ini setelah menjalani operasi pada April 2026. Cedera itu membuat Militao absen cukup lama hingga melewatkan Piala Dunia. Militao diperkirakan dapat kembali bermain pada akhir Oktober. Namun, Militao masih diragukan tampil dalam El Clasico.

Sementara itu, Real Madrid masih harus kehilangan Ferland Mendy dan Rodrygo. Kedua pemain itu mengalami masalah cedera jangka panjang sehingga belum dapat kembali memperkuat tim dalam waktu dekat.

Editor: Hendra
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