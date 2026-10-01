Komentari Wasit usai Lawan Manchester United, Pelatih Fulham Alvaro Arbeloa Didakwa FA

JawaPos.com - Pelatih Fulham Alvaro Arbeloa harus berurusan dengan Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) setelah komentarnya mengenai wasit dalam laga melawan Manchester United.

Alvaro Arbeloa didakwa FA karena dianggap memberikan komentar yang menyiratkan ada keberpihakan serta mempertanyakan integritas perangkat pertandingan.

Dakwaan tersebut berkaitan dengan pernyataan Arbeloa setelah Fulham bermain imbang 1-1 melawan Manchester United di Craven Cottage pada 20 September 2026.

Dalam pertandingan tersebut, Fulham sebenarnya sempat berada di jalur kemenangan.

The Cottagers unggul lebih dulu setelah bek Manchester United Lisandro Martinez mencetak gol bunuh diri.

Namun, keunggulan tersebut gagal dipertahankan hingga pertandingan berakhir.

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Matheus Cunha mencetak gol penyama kedudukan untuk Manchester United pada menit-menit akhir.

Hasil imbang tersebut membuat Arbeloa kecewa. Pelatih asal Spanyol itu kemudian menyoroti sejumlah keputusan wasit dan menganggap Fulham layak mendapatkan hasil lebih baik.