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Rabu, 30 September 2026 | 03.40 WIB

Pochettino Kritik Aturan Finansial Liga Inggris Usai Kasus Manchester City Terbongkar

Mauricio Pochettino ikut tanggapi kasus Manchester City. (Instagram/@pochettino) - Image

Mauricio Pochettino ikut tanggapi kasus Manchester City. (Instagram/@pochettino)

JawaPos.com - Mantan pelatih Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino mengaku prihatin setelah Manchester City dikabarkan bersalah atas pelanggaran aturan finansial Liga Inggris.

Pelatih tim nasional Amerika Serikat itu menyebut, jika keputusan itu benar, sepak bola Inggris telah melalui periode yang mencederai prinsip keadilan kompetisi.

Pochettino menilai hukuman apa pun yang nantinya dijatuhkan tidak akan mampu mengembalikan kondisi kompetisi seperti sebelumnya.

“Bagaimanapun hukuman yang dipilih, mustahil untuk memutar kembali waktu. Banyak kerusakan yang sudah terjadi,” kata Pochettino dikutip dari Reuters.

Menurut Pochettino, situasi itu menjadi persoalan serius karena sejumlah klub disebut telah mematuhi aturan finansial yang berlaku, sedangkan klub lain diduga tidak melakukan hal yang sama.

“Pada akhirnya, banyak klub mengikuti aturan dan beberapa tidak. Apa yang akan mereka lakukan? Hukuman ekonomi? Pengurangan poin? Ini sangat sulit. Ini menyedihkan,” ujarnya.

Pochettino kemudian menyinggung aspek keadilan olahraga yang menurutnya telah terdampak jika seluruh dugaan pelanggaran tersebut terbukti.

“Pada akhirnya, kami melalui sesuatu di mana keadilan olahraga tidak ada. Jika benar seluruh 114 aturan itu dilanggar, kami telah melalui sebuah periode penipuan,” kata Pochettino.

Komentar itu bukan kali pertama Pochettino mempertanyakan penerapan aturan finansial dalam sepak bola Inggris.

Editor: Edi Yulianto
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