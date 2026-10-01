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Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 1 Oktober 2026 | 08.05 WIB

Jepang Tantang Juara Bertahan Korea Selatan di Final Asian Games, Yuto Ozeki: Kami Ingin Menang!

Gelandang timnas Jepang U23 Yuto Ozeki. (Dok. Yuto Ozeki) - Image

Gelandang timnas Jepang U23 Yuto Ozeki. (Dok. Yuto Ozeki)

JawaPos.com - Timnas Jepang U-23 mengakhiri perlawanan timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Asian Games 2026.

Laga yang berakhir dengan skor 1-1 pada waktu normal dimenangkan Jepasng lewat adu penalti 9-8 di Nagai Stadium, Rabu (30/9).

Yuto Ozeki: Kami ingin menang dan juara

Yuto Ozeki menjadi salah satu pemain yang sukses mencetak gol saat adu penalti.

Kemenangan adu penalti melawan Uzbekistan U-23 membuat Jepang U-23 melaju ke final memperebutkan medali emas lawan juara bertahan Korea Selatan.

Jepang U-23 sempat dibuat terkejut saat Uzbekistan U-23 unggul cepat pada menit ke-10 lewat gol dari Sardorbek Bakhromov.

Di babak kedua, tim tuan rumah mengubah permainan dan berhasil menyamakan kedudukan lewat gol dari Sena Ishibashi menit ke-87.

"Seharusnya kami mencetak gol pada menit ke-90 atau 120, tetapi saya lega kami bisa menang. Kami kebobolan gol di awal babak pertama, yang membuat keadaan sedikit sulit, tetapi saya pikir kami mampu memainkan permainan kami sendiri di babak kedua," kata Yuto Ozeki yang dikutip dari laman Gekisaka, Rabu (30/9).

Gelandang 21 tahun tersebut mengaku, timnya harus memperbaiki fokus di akhir pertandingan.

Di laga final melawan Korea Selatan U-23 pada 3 Oktober, Ozeki menargetkan kemenangan dan meraih medali emas Asian Games.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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