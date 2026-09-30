Korea Selatan Tekuk Tiongkok 2-1, Bidik Emas Asian Games Keempat Kali Beruntun

JawaPos.com - Juara bertahan Korea Selatan berpeluang mencetak sejarah dengan meraih medali emas untuk keempat kali secara berturut-turut.

Korea Selatan melaju ke final sepak bola putra Asian Games setelah mengalahkan Tiongkok 2-1 pada Rabu (30/9).

Pada final yang akan berlangsung pada Sabtu (3/10) di Stadion Toyota, Korea Selatan akan menghadapi pemenang semifinal antara Jepang dan Uzbekistan.

Dalam pertandingan melawan Tiongkok, Korea Selatan harus bekerja keras setelah tertinggal lebih dulu.

Tiongkok membuka keunggulan lewat Wang Yudong.

Namun, Korea Selatan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-33 lewat gol Lee Young-jun.

Gol itu berawal dari sepak pojok yang dilepaskan Eom Ji-sung.

Lee Young-jun menyambut bola dengan sundulan untuk mengubah skor menjadi 1-1.