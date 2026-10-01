Arsenal dan Tottenham Kembali Incar Bintang Bournemouth Junior Kroupi

JawaPos.com - Arsenal menjadi salah satu tim yang dikaitkan dengan Junior Kroupi. Tottenham Hotspur dan Paris Saint-Germain juga disebut sempat memantau perkembangan sang pemain.

Junior Kroupi kembali menjadi perhatian klub besar Eropa setelah menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihan cedera.

Penyerang muda Bournemouth itu diperkirakan bisa kembali mencapai kondisi kebugaran penuh pada awal November.

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Arsenal secara khusus masih mencari tambahan pemain untuk lini depan.

Profil Kroupi dinilai sesuai dengan kebutuhan mereka karena memiliki kecepatan, usia muda, serta kemampuan mencetak gol.

Ketertarikan terhadap Kroupi sebenarnya sudah muncul sejak bursa transfer musim panas.

Bahkan, ada keyakinan di kubu sang pemain bahwa kepindahan ke klub lain bisa terjadi pada periode tersebut.

Namun, cedera kaki yang dialaminya pada pramusim membuat rencana tersebut batal.