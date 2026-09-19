Prediksi Susunan Pemain Brighton vs Arsenal: Meriam London Pulih, Timber Diprediksi Starter

JawaPos.com - Arsenal bertandang ke markas Brighton pada pekan kelima Liga Inggris. Pertandingan tersebut berlangsung di American Express Stadium, Sabtu (19/9) pukul 21.00 WIB.

Jurrien Timber berpeluang kembali memperkuat Arsenal setelah pulih dari cedera. Mikel Arteta menyebut sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami masalah kebugaran kini berada dalam kondisi positif menjelang pertandingan.

Arteta juga mendapat pertanyaan mengenai kondisi Ben White. Pelatih Arsenal tersebut menyebut pemain yang berposisi sebagai bek kanan itu berada dalam kondisi baik untuk menghadapi mantan klubnya.

"Mereka semua dalam kondisi baik. Kami akan menjalani sesi latihan lagi sore (kemarin) ini, jadi semuanya sangat positif," kata Mikel Arteta yang dikutip dari laman resmi Arsenal, Sabtu (19/9).

Selain White, Arteta memastikan Jurrien Timber, Cristhian Mosquera, dan Piero Hincapie juga berada dalam kondisi prima. Ketiganya berpotensi mendapatkan menit bermain saat menghadapi Brighton.

"Kami akan mengadakan sesi latihan lagi, mereka semua bersedia untuk ikut serta agar memastikan mereka dalam kondisi prima," tegas pelatih asal Spanyol tersebut.

Arteta juga menyoroti Eberechi Eze yang tampil sebagai starter di sisi kiri saat menghadapi Ipswich Town. Menurutnya, posisi tersebut bukan sesuatu yang asing bagi Eze karena sang pemain sudah lama bermain di area tersebut.

"Dia selalu bermain di sana sepanjang kariernya, di situlah semua momen terbesar dan puncak kariernya terjadi. Saya rasa itu adalah tempat di mana dia merasa sangat, sangat, sangat nyaman. Dia bisa menempati ruang yang berbeda, tetapi itu adalah ruang yang umumnya telah dia gunakan untuk menciptakan momen-momen besar bagi klub-klub sebelumnya dan memenangkan pertandingan," pungkas Arteta.

Untuk pertandingan melawan Brighton, Sports Mole memprediksi Arsenal akan kembali memainkan Jurrien Timber. Bek asal Belanda tersebut diprediksi menempati posisi bek kanan setelah sempat menepi karena cedera selangkangan.