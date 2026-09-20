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Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 20 September 2026 | 20.23 WIB

Ezri Konsa Akui Arsenal Main Buruk saat Kalah Telak dari Brighton di Liga Inggris

Bek Arsenal Ezri Konsa. (Dok. Ezri Konsa) - Image

Bek Arsenal Ezri Konsa. (Dok. Ezri Konsa)

JawaPos.com - Arsenal takluk dari Brighton di pekan kelima Liga Inggris dengan skor telak 0-3 di American Express Stadium, Sabtu (19/9).

Kekalahan dari Brighton perlu menjadi evaluasi bagi Arsenal saat libur kompetisi karena jeda internasional.

Sebagai pemain, Ezri Konsa tidak ingin standar permainan Arsenal menurun karena hasil buruk.

"Kami tidak cukup baik. Kami menetapkan standar tinggi untuk diri kami sendiri dan penting bagi kami untuk tidak membiarkan standar tersebut menurun, seperti yang terjadi hari ini. Ini adalah hal-hal yang perlu kita pelajari dengan cepat," tutur Ezri Konsa.

"Sekarang kita memasuki masa istirahat dan saatnya bagi kita untuk merenung secara individu, secara kolektif, dan ketika kita kembali, kita harus memastikan kita memperbaiki hal-hal yang tidak kita lakukan dengan benar hari ini," kata Ezri Konsa yang dikutip laman resmi Arsenal, Minggu (20/9).

Melupakan hasil dari Brighton menjadi satu-satunya cara Arsenal untuk bangkit.

Konsa yakin rekan setimnya juga segera memperbaiki performanya ketika kembali berkumpul setelah jeda internasional.

“Kita harus segera bangkit kembali. Dalam sepak bola, pertandingan datang berturut-turut dengan cepat, tetapi jelas sekarang kita akan memasuki jeda," papar dia.

"Tapi saya yakin setiap orang, baik secara individu maupun sebagai tim, akan kembali dan fokus pada apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan performa ketika kita kembali ke sini," sambung Ezri Konsa.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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